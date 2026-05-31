بالصور.. دراما الشهد والدموع في نهائي دوري أبطال أوروبا



أبوظبي (الاتحاد)



الشهد والدموع.. الحزن والفرح.. الحسرة والسعادة.. هكذا اجتمعت الأضداد في ليلة نهائي دوري أبطال أوروبا، وعاش لاعبو الفريقين والجماهير لحظات من الدراما طوال أكثر من 120 دقيقة ثم ركلات الحظ الترجيحية، وفي نهاية المشهد كانت الدموع سيدة الموقف.. دموع الفرح ودموع الحزن في ليلة ليست مثل بقية الليالي.

فرحت جماهير باريس سان جيرمان بالحفاظ على اللقب، وحزنت جماهير أرسنال لضياع حلم الثنائية، وبين الحزن والفرح أسدل دوري أبطال أوروبا الستار على آخر فصوله وباح بكل أسراره، لتطوي جماهير كرة القدم مسابقات الأندية، لتُصوِّب نظرها نحو كأس العالم.

هنا نرصد بالصور لحظات الشهد والدموع في نهائي دوري أبطال أوروبا.

