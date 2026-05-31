الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حدث في رولان جاروس.. سقوط حاملة لقب

حدث في رولان جاروس.. سقوط حاملة لقب
31 مايو 2026 15:55

 

باريس (أ ف ب)
ودّعت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة الثالثة عالمياً وحاملة اللقب أربع مرات، بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى من الدور ثُمن النهائي، بعد خسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك (15) 7-5 و6-1، اليوم الأحد.
وبلغت كوستيوك، المُتوجة بلقب دورة مدريد، الدور ربع النهائي في رولان جاروس للمرة الأولى في مسيرتها، وقالت كوستيوك (23 عاماً): «ما زلت في حالة صدمة بعد الفوز على لاعبة مذهلة كهذه التي تُوِّجت هنا أربع مرات. لقد خسرت أمامها أربع مرات من قبل ولم أتمكن حتى من كسب مجموعة واحدة».
وبهذه الخسارة، واصلت شفيونتيك ابتعادها عن اللقب الذي أحرزته لأول مرة عام 2020، ثم أضافت إليه ثلاثة ألقاب متتالية بين 2022 و2024.
كما يُعد خروجها من الدور الرابع أسوأ نتيجة للبولندية في بطولة رولان جاروس، بالتساوي مع مغادرتها للبطولة من الدور نفسه قبل سبعة أعوام في مشاركتها الأولى.
وجاءت المجموعة الأولى متقاربة جداً، إذ حافظت اللاعبتان على إرسالهما حتى الشوط السابع، حين استغلت شفيونتيك فرصة على إرسال كوستيوك لتكسر إرسالها وتتقدم في النتيجة.
لكن بعدها، تراجع أداء البولندية على الإرسال، لتعود كوستيوك وتفرض التعادل، قبل أن تتبادل اللاعبتان كسر الإرسال مرة أخرى.
وتمكّنت كوستيوك من الحفاظ على إرسالها، مجبرة المصنفة الأولى عالمياً سابقاً على محاولة البقاء في المجموعة عبر إرسالها.
إلا أن خطأين مزدوجين من شفيونتيك منحا كوستيوك فرصة حسم المجموعة، وهو ما فعلته مباشرة عبر ضربة خلفية قوية عبر الملعب تجاوزت الشبكة وسقطت بعيداً عن متناول منافستها.
وغادرت شفيونتيك الملعب سريعاً بين المجموعتين لمحاولة استعادة تركيزها.
وعادت بقوة في المجموعة الثانية، حيث كسرت الإرسال مبكراً وتقدمت 1-0، لكن كوستيوك ردّت بسلسلة من ثلاثة أشواط متتالية لتتقدم 3-1.
وأشعلت كوستيوك المدرجات بتبادل مذهل للكرات انتهى بضربة طائرة سريعة عند الشبكة، قبل أن تحسم الشوط بسهولة وتقترب من الفوز.
واستمرت كوستيوك في فرض ضغطها بالضربات الأرضية القوية، لتحسم الشوطين الأخيرين وتنهي المباراة لصالحها.
وتتواجه كوستيوك في الدور ربع النهائي، مع مواطنتها إيلينا سفيتولينا السابعة أو السويسرية بليندا بينتشيتش الحادية عشرة، من أجل حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.
وتأهلت أيضاً الرومانية سورانا كيرستيا بفوزها على الصينيية وانج شييو 6-3 و7-6 (4/7).

أخبار ذات صلة
حاملة لقب رولان جاروس تودع من الدور الثالث
«رولان جاروس» تفرض مواجهة حامية على سابالينكا وأوساكا
رولان جاروس
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
التنس
بطولات الجراند سلام
إيجا شفيونتيك
آخر الأخبار
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
الأخبار العالمية
الكولومبيون يصوتون لاختيار رئيس جديد
اليوم 18:05
طموحات كبيرة لخيول الإمارات في رويال آسكوت (الاتحاد)
الرياضة
«دبي فيوتشر» يطارد كأس الذهب في رويال آسكوت
اليوم 18:00
أبوظبي
علوم الدار
رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة الغبار غداً
اليوم 17:50
علماء يدرّبون خلايا عصبية مستزرعة على لعبة فيديو
الترفيه
علماء يدرّبون خلايا عصبية مستزرعة على لعبة فيديو
اليوم 17:19
حرائق جراء قصف منشآت للطاقة في روسيا
الأخبار العالمية
حرائق جراء قصف أوكراني على منشآت للطاقة في روسيا
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©