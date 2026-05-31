جابرييل مدافع أرسنال بعد خسارة دوري الأبطال: شعور مؤلم

أكد جابرييل، مدافع أرسنال الإنجليزي، أن خسارة فريقه بركلات الترجيح في نهائي دوري أبطال أوروبا كانت مؤلمة، وذلك قبل احتفال النادي اللندني بإنجازاته هذا الموسم في حافلة مكشوفة.

أهدر جابرييل ركلة الترجيح الحاسمة أمام باريس سان جيرمان، ليحتفظ بطل فرنسا باللقب الأوروبي بعد التعادل 1/ 1 في العاصمة المجرية بودابست.

لكن الفريق اللندني تجاوز خيبة الأمل الأوروبية بالانطلاق في حافلة مكشوف بشوارع شمال لندن احتفالاً بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتب جابرييل على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «إنه شعور مؤلم، ولكنني فخور بهذا الفريق، وما حققنا هذا الموسم».

أضاف المدافع البرازيلي الدولي: «أشكر جماهيرنا الرائعة على مساندتهم لنا في كل خطواتنا، فهم يستحقون الاحتفال بهذه الرحلة معنا في موكب اليوم».

وختم جابرييل رسالته «أراكم الموسم المقبل».

كان الفريق الإنجليزي يحلم بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه الممتد 140 عاماً، ليتوج بالثنائية بعد فوزه بالدوري الإنجليزي.

تقدم أرسنال بهدف مبكر سجله كاي هافرتز، لكن العملاق الباريسي تعادل بركلة جزاء سددها عثمان ديمبيلي، بينما أهدر كل من إيبيريتشي إيزي وجابرييل ركلتي جزاء في ركلات الترجيح.