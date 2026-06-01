الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كوسنفروي يُهدي «الإمارات للدراجات» لقب «بوكل دو لا مايين»

كوسنفروي يُهدي «الإمارات للدراجات» لقب «بوكل دو لا مايين»
1 يونيو 2026 11:00


باريس (وام)
تُوِّج الفرنسي بينوا كوسنفروي، درّاج فريق «الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية»، بلقب سباق «بوكل دو لا مايين»، في فرنسا، بعدما تصدَّر الترتيب العام، ليحقق أول ألقابه مع فريق الإمارات منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وجاء تتويج كوسنفروي أمس، بعد أن أنهى المرحلة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة الرئيسية، محافظاً على صدارة الترتيب العام التي انتزعها عقب فوزه المميز في المرحلة الثانية، عندما تفوّق في سباق اتسم بالقوة والندية وحسمه بانطلاقة رائعة نحو خط النهاية.
ودخل الدرّاج الفرنسي المرحلة الختامية متقدماً بفارق 7 ثوانٍ فقط عن أقرب منافسيه، ما فرض على زملائه في الفريق البقاء في حالة تركيز عالية طوال مجريات السباق.
ونجح فريق «الإمارات إكس آر جي» في التحكم بإيقاع المرحلة ومراقبة محاولات الهروب، ليضمن بقاء الوضع تحت السيطرة حتى الأمتار الأخيرة.
ومع اللحاق بالمجموعة المتقدمة قبل خط النهاية، حُسمت المرحلة عبر سباق سرعة جماعي، حيث فاز الهولندي أولاف كوي، بالمرحلة الثالثة، فيما عبر كوسنفروي، خط النهاية بأمان ضمن المجموعة الرئيسية، ليؤكد تتويجه باللقب العام.

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدرّاجات» يعزّز حضوره في «جيرو دي إيطاليا» بثلاثية نارفايز
«ضمان» تنظّم فعالية «فخورين بالإمارات» للدراجات الهوائية
الدراجات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
نادي أبوظبي للدراجات
آخر الأخبار
لابا مع هاري كين ولاوتارو مارتينيز في «قائمة خاصة جداً»
الرياضة
لابا مع هاري كين ولاوتارو مارتينيز في «قائمة خاصة جداً»
اليوم 11:17
غاب نيمار وحضر فينيسيوس في ليلة «سداسية البرازيل» على بنما
الرياضة
غاب نيمار وحضر فينيسيوس في ليلة «سداسية البرازيل» على بنما
اليوم 11:07
كوسنفروي يُهدي «الإمارات للدراجات» لقب «بوكل دو لا مايين»
الرياضة
كوسنفروي يُهدي «الإمارات للدراجات» لقب «بوكل دو لا مايين»
اليوم 11:00
«الأبيض الأولمبي» يدشّن وديّات تايلاند بمواجهة كوريا
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يدشّن وديّات تايلاند بمواجهة كوريا
اليوم 10:43
شرطة أبوظبي ترحب بالحجاج العائدين عبر مطار زايد الدولي
علوم الدار
"شرطة أبوظبي" ترحب بالحجاج العائدين عبر مطار زايد الدولي
اليوم 10:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©