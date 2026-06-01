لابا مع هاري كين ولاوتارو مارتينيز في «قائمة خاصة جداً»

عمرو عبيد (القاهرة)

في «قائمة خاصة جداً» هذا الموسم، يلمع اسم مُهاجم العين وهدّاف دوري أدنوك للمُحترفين، التوجولي لابا كودجو، بعدما قاد «الزعيم» إلى منصة التتويج، بجانب فوزه بجائزة «الحذاء الذهبي»، في مشهد بدا نادراً خلال الموسم المُنتهي حديثاً، 2025-2026، إذ أن 3 نجوم فقط، عبر أغلب بطولات الدوري الشهيرة حول العالم، بينهم «لابا»، جمعوا بين لقب الدوري وجائزة أفضل هدّاف.

ويتزعّم هاري كين، هدّاف بايرن ميونيخ، تلك القائمة، بتسجيله 36 هدفاً في 31 مباراة، بمُعدّل 1.16 هدف/ مباراة، ليُهدي لقب «البوندسليجا» بسهولة إلى فريقه «البافاري»، ويحصد لقب هدّاف الدوري الألماني، بفارق كبير جداً أيضاً، ويأتي بعده لابا كودجو مع «الزعيم»، بحسب المُعدلات التهديفية العامة، إذ أحرز هدّاف العين و«دورينا» 25 هدفاً في 26 مباراة، بواقع 0.96 هدف/ مباراة، جامعاً لقبي الدوري والهدّاف معاً هو الآخر.

ومعهما، أكمل لاوتارو مارتينيز عقد تلك القائمة الخاصة، بعدما حصد لقب «الكالشيو» مع فريقه، إنتر ميلان، ورغم مُعدله التهديفي المُتوسط، 0.57 هدف/ مباراة، بعدما سجّل 17 هدفاً فقط في 30 مباراة، إلا أن النجم الأرجنتيني فاز بلقب هدّاف «سيري آ»، ليكون الثالث في تلك القائمة، المُقتصرة عليهم وحدهم.

لأنه على صعيد بطولات الدوري الأوروبية الـ5 الكُبرى، لم ينجح سوى هاري كين ولاوتارو في ذلك، حيث تُوّج أرسنال بلقب «البريميرليج»، لكن نجم مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند، أنهى تلك النُسخة كأفضل هدافيها، بـ27 هدفاً، سجّلها في 35 مباراة، واكتفى كيليان مبابي مع ريال مدريد بالفوز بجائزة هداف «الليجا»، بتسجيله 25 هدفاً في 31 مباراة، في الوقت الذي تُوّج خلاله برشلونة بلقب الدوري.

ورغم أن استاد رين الفرنسي أنهى النُسخة الأخيرة من «ليج ون» في المركز السادس، بعيداً جداً عن البطل، باريس سان جيرمان، إلا أن نجم رين، إستيبان ليبول، فاز بجائزة هداف الدوري، بـ21 هدفاً في 34 مباراة، بينها هدف واحد أحرزه خلال مباراتين مع أنجيه، مطلع الموسم.

وعلى الصعيد العربي، لم ينجح أي مُهاجم بالدوريات الشهيرة، بالجمع بين لقب الدوري وجائزة الهدّاف، سوى لابا كودجو مع العين، في الدوري الإماراتي، بينما كان المكسيكي خوليان كينيونيس نجم القادسية، هدّافاً للدوري السعودي، الذي فاز بلقبه فريق النصر، وهو ما تكرر مع فريق السد، الذي فاز بلقب الدوري القطري، لكن هدّاف تلك النُسخة كان البرازيلي، روجر جيديس، لاعب فريق الريّان.

وسواء اتفق مسؤولو الدوري المصري، على منح جائزة الهدّاف إلى أحمد ياسر ريّان لاعب البنك الأهلي، أو محمود حسن «تريزيجيه» لاعب الأهلي، فإن الفائز بلقب الدوري هو الزمالك، البعيد عن تلك «المعركة الغريبة»، في مشاهد اعتادت إثارة الجدل بالبطولات المصرية، بسبب عدم وضوح اللوائح أو وضع قواعد ثابتة لحسمها، حيث أحرز «ريّان» 13 هدفاً في 28 مباراة، بينما سجّل «تريزيجيه» 11 هدفاً في 21 مباراة، في ظل نظام المراحل المُختلفة والمُنقسمة، التي يتبعها الدوري المصري مؤخراً.

وفي بطولات الدوري، بهولندا والبرتغال وتركيا، لم يختلف الوضع على الإطلاق، إذ حصد آيندهفون اللقب الهولندي، بينما فاز بجائزة الهدّاف، الياباني أياسي أويدا نجم فينورد، وتُوّج بورتو بطلاً في «بريميرا ليجا»، بينما كان هدافها، الكولومبي لويس سواريز، أما في «سوبر ليج»، فقد فاز جلطة سراي بلقبه الـ26، في حين تساوى الأوزبكي إلدور شومورودوف لاعب باشاك شهير، مع النيجيري بول أونواتشو مُهاجم طرابزون سبور فوق قمة الهدافين التُركية، برصيد 22 هدفاً لكل منهما.