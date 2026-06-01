أين تذهب في الصيف؟.. موسم انتقالات ساخن ينتظر نجوم الكرة العالميين

علي معالي (أبوظبي)

يشهد هذا الصيف تحركات وتنقلات نجوم كبار في كرة القدم، مما يجعلنا نُطلق عليه «صيف الانتقالات الحارة لنجوم الكرة العالميين»، حيث تظهر على السطح أسماء لها بريقها العالمي المثير، ونذكر منهم: محمد صلاح، كاسيميرو، برناردو سيلفا، وروبرت ليفاندوفسكي.

وبالنظر إلى الثنائي محمد صلاح وبرناردو سيليفا، كلاهما من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول ترك ليفربول بعد سنوات من التألق والإبداع بالملاعب الإنجليزية، محققاً إنجازات رائعة، وترك إرثاً مميزاً، والثاني قدم مع مانشستر سيتي مواسم وبطولات لا تُنسى، وهناك العديد من الأندية سواء في إنجلترا أو خارجها تسعى للاستفادة من خبرات صلاح، كما يراقب برشلونة برناردو سيلفا.

وأعلن روبرت ليفاندوفسكي رحيله عن برشلونة بعد أربعة مواسم ناجحة للغاية، المهاجم البولندي يحظى بمراقبة العديد من الفرق، بما في ذلك مانشستر يونايتد.

وكان دوسان فلاهوفيتش واحداً من أكثر المهاجمين الواعدين في أوروبا، والآن، أصبح عبئاً على يوفنتوس مرة أخرى، ولا يسمح له بتجديد عقده، وفقاً للإعلام الإيطالي، يهدف فلاهوفيتش إلى إمكانية الانتقال إلى الدوري الإسباني.

وغادر كاسيميرو نادي مانشستر يونايتد بعد موسم مميز، وتشير تقارير إلى إن لاعب الوسط البرازيلي يجري محادثات مع إنتر ميامي، وهو ناد يضم ليونيل ميسي، وفي المقابل أكد جوليان براندت أيضاً وداعه لدورتموند الألماني بعد سبع سنوات معاً، وقد تكون وجهة لاعب الوسط الألماني الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني.

في الدفاع، سيغادر كل من ديفيد ألابا وداني كارفاخال ريال مدريد بعد موسم غير ناجح، وعلى الرغم من تقدمهما في السن، لا يزال ثنائي المدافعين مطلوبين من قبل العديد من الأندية الأوروبية.

وهناك أيضاً إبراهيما كوناتي الذي غادر ليفربول بعد انتهاء عقده في نهاية يونيو، إما إلى ريال مدريد أو أتلتيكو مدريد، في ظل المنافسة بينهما على الاستعانة بخدمات هذا المدافع الفرنسي القوي، الذي حقق مع الريدز أيضاً العديد من الألقاب المحلية والأوروبية.