الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
كوراساو.. للقصة بقية هولندية في المونديال

1 يونيو 2026 14:00

علي معالي (أبوظبي) 
يُعتبر منتخب كوراساو المشارك في مونديال 2026، من أغرب القصص في كرة القدم، وهو ضمن 6 منتخبات تأهلت لكأس العالم ممثّلة عن أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة الكاريبي، إلى جوار الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، بنما، وهايتي، ولكن كوراساو واحدة من أكثر القصص إثارة للاهتمام في المونديال.
هذا البلد الكاريبي يبلغ عدد سكانه حوالي 155 ألف نسمة، وبمساحة تقلُّ عن 450 كلم، ومع ذلك، ما يجعل كوراساو مميّزة ليس حجم السكان أو المساحة، بل إن من بين 26 لاعباً يستعدّون لأهم حدث كروي في العالم، وُلد لاعب واحد فقط في كوراساو، وجميع اللاعبين الـ 25 المتبقين ولدوا في هولندا.
قد يبدو الأمر غير معقول، كانت كوراساو في السابق جزءاً من جزر الأنتيل الهولندية، ولا تزال دولة ذات حكم ذاتي ضمن مملكة هولندا، ساعد هذا الارتباط التاريخي العديد من اللاعبين المولودين في كوراساو على الولادة والنضوج وتطوير مسيرتهم الكروية في أوروبا، قبل أن يختاروا اللعب لفريق عائلتهم الأم.
ومثال على ذلك تاهيث تشونج، كان يلعب سابقاً مع منتخبات الشباب الهولندية حتى مستوى تحت 21 عاماً، لكنه قرّر بعد ذلك أن يكرّس نفسه لكوراساو، وهو أيضاً العضو الوحيد في الفريق الحالي الذي وُلد في ويلمستاد، عاصمة الجزيرة.
ووراء نجاح منتخب كوراساو المدرب ديك أدفوكات، حيث تولى الهولندي المخضرم قيادة الفريق في 2024 بمهمة واضحة، وهي جمع لاعبين من كوراساو الذين لعبوا مع فرق الشباب الهولندية، لكنهم يجدون صعوبة في المنافسة على مكان في المنتخب الوطني.
نجحت الخطة بسرعة، وتصدَّر كوراساو المجموعة التأهيلية وسجّل اسمه في كأس العالم لأول مرة، بعد فوزه بتذكرة البطولة، غادر أدفوكات الفريق لأسباب عائلية، لكنه عاد إلى الفريق، في سن 78، وسيصبح أكبر مدرب في تاريخ كأس العالم.
وفي 14 يونيو الجاري، سيخوض كوراساو أول مباراة لا تُنسى ضد المنتخب الألماني، على الرغم من التقليل من شأن العديد من المنافسين في المجموعة الخامسة، بما في ذلك ألمانيا والإكوادور وكوت ديفوار، أصبح كوراساو واحداً من أبرز قصص كأس العالم 2026 حتى قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

