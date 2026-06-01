الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
فريق الشارقة يُتوج بأول ألقاب موسم «الفورمولا -1»

1 يونيو 2026 12:59


الشارقة (وام)
تُوِّج فريق الشارقة بلقب الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للزوارق السريعة «فورمولا -1»، بعدما فرض سيطرته على سباق جائزة سردينيا الكبرى، الذي أقيم في مدينة كالياري الإيطالية، محققاً المركزين الأول والثاني مع انطلاق موسم 2026.
ونجح ستيفان آراند، قائد الزورق «الشارقة 18»، في إنهاء السباق المكوّن من 40 لفة في المركز الأول، فيما حلّ زميله الفنلندي جراند راسك، على متن الزورق «الشارقة 19» في المركز الثاني بفارق 0.754 جزء من الثانية، وجاء البولندي بارتيك مارسزاليك من فريق «سترومي ريسينغ» ثالثاً بفارق 2.322 ثانية عن المتصدر.
وأكد فريق الشارقة حضوره القوي في مستهل الموسم، من خلال الأداء المتميز لسائقيه طوال منافسات الجولة، ليبعث برسالة مبكّرة إلى منافسيه بشأن جاهزيته للمنافسة على لقب البطولة العالمية.
وأعرب أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أن النتائج التي تحققت في جائزة سردينيا الكبرى جاءت ثمرة التخطيط والإعداد الجيدين خلال الفترة التحضيرية للموسم، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك جميع مقومات المنافسة بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به وكفاءة كوادره الفنية وسائقيه.
وأوضح أن الزورق «الشارقة 18»، الذي قاد ستيفان آراند إلى الفوز، يحمل هوية إماراتية خالصة، إذ تم تصميمه وتصنيعه بالكامل في إمارة الشارقة، بإشراف فريق من المهندسين والفنيين في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية.

