42 لاعباً يكتبون شهادة نجاح بطولة «الباراكاراتيه»



علي معالي (الشارقة)

شهدت صالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة نجاحاً لافتاً لبطولة أصحاب الإرادة الأولى للكاراتيه لأصحاب الهمم، «الباراكاراتيه»، ضمن ختام موسم اتحاد الكاراتيه للموسم الرياضي 2025-2026، وسط مشاركة مميزة من اللاعبين واللاعبات الذين قدموا مستويات فنية وروحاً تنافسية، عكست التطور المتواصل لهذه الرياضة على مستوى الدولة.

وجاء تنظيم البطولة في إطار حرص اتحاد الكاراتيه على تعزيز دمج أصحاب الهمم في الأنشطة الرياضية التنافسية، وترسيخ قيم الإرادة والتحدي، إلى جانب دعم انتشار رياضة «الباراكاراتيه» التي تشهد حضوراً متنامياً على المستويات القارية والعالمية.

وعكفت لجنة شؤون الباراكاراتيه باتحاد الكاراتيه، برئاسة الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، وعضوية الخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، إلى جانب العضوين رامي فوزي وعبد الحميد شحات، وبتوجيهات من اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي، على دراسة ترتيبات إقامة البطولة والتنسيق مع مدربي ولاعبي الباراكاراتيه بمختلف تصنيفاتهم الدولية، بهدف تنظيم النسخة الأولى من بطولة أصحاب الهمم والإرادة.

شارك في البطولة 42 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 أندية وأكاديميات ومدارس ومركز ومؤسسة هم: نادي الشارقة الرياضي، ونادي شباب الأهلي،، وأكاديمية منتور الرياضية، وأكاديمية إيوان، ومؤسسة مهارات، ومركز الأمان، ومدرسة عجمان الخاصة ومدرسة صقر الإمارات بمدينة العين.

أكدت مريم الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، عضو لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للكاراتيه، أن إقامة بطولة أصحاب الإرادة الأولى خطوة مهمة في مسيرة دعم رياضة أصحاب الهمم وتعزيز حضورهم في المنافسات الرسمية، مشيرة إلى أن البطولة تعكس رؤية الاتحاد في ترسيخ مبدأ الشمولية وإتاحة الفرصة أمام الجميع لإبراز قدراتهم الرياضية، وقالت: «رياضة الباراكاراتيه أصبحت تحظى باهتمام واسع على المستويين الدولي والقاري، والاتحاد الإماراتي حريص على مواكبة هذا التطور من خلال تنظيم البطولات المحلية وإعداد الكوادر الفنية والتحكيمية القادرة على دعم هذه الفئة».

كما شهدت فعاليات ختام موسم الكاراتيه حضوراً لافتاً للكوادر التحكيمية النسائية، في خطوة تعكس تطور دور المرأة في مختلف مجالات الرياضة، وقالت مريم الشامسي: «نفخر برؤية هذا الحضور المتميّز للعنصر النسائي في مجال التحكيم الرياضي، حيث لم تعُد المرأة شريكاً في المنافسة الرياضية فحسب، بل أصبحت شريكاً أساسياً في قيادتها وإدارتها وصناعة قراراتها».