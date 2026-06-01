الياباني كانيكو يرفع لقبه الأول على «جبال الألب» في «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

انضم كوتا كانيكو إلى قائمة الأبطال في جولة دي بي ورلد التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، وذلك بعدما حصد لقبه الأول، بفوزه في بطولة جبال الألب النمساوية المفتوحة المقدمة من كيتزبوهيل تيرول، ليُصبح تاسع لاعب ياباني يحقق الفوز في تاريخ الجولة العالمية.

وأنهى كانيكو صاحب الـ 23 عاماً، المنافسات التي أقيمت في كيتزبوهيل ذات الإطلالة الساحرة على جبال الألب، بإجمالي 18 ضربة تحت المعدل، وذلك بعد أداء ثابت على مدار الجولات الأربعة للمنافسات، حقق خلاله 65 ضربة في جميع الجولات الثلاث الأولى، ثم اختتمه برصيد 67 ضربة في اليوم الختامي.

وكسب كانيكو بفضل هذا الفوز 585 نقطة، ليتقدم إلى المركز 11 في التصنيف العالمي لـ «السباق إلى دبي»، بإجمالي 1048 نقطة هذا الموسم.

وعزّز كانيكو فرصته للتأهل إلى البطولتين الختاميتين اللتين تقامان في دولة الإمارات، حيث يتأهل أفضل 70 لاعباً في تصنيف «السباق إلى دبي» إلى بطولة أبوظبي في ياس لينكس بالفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2026، ومن ثم أفضل 50 لاعباً إلى بطولة جولة دي بي ورلد، التي تُقام في نادي عقارات جميرا للجولف بالفترة من 12 إلى 15 نوفمبر أيضاً.

وقال كانيكو عقب فوزه: «لا أصدّق ذلك، لم أتوقّع الفوز وما زلت مندهشاً للغاية، أشكر جميع المشجعين هذا الأسبوع، لقد كانوا داعمين لي بشكل كبير وساعدوني على الفوز بهذه البطولة. أريد الآن أن أواصل التقدم وأحقق فوزاً ثانياً هذا الموسم. آمل أن أستمر في اللعب بشكل جيد».

وتقام وصافة الترتيب البرتغالي ريكاردو جوفيا والأميريكي ديفيس براينت، اللذين حققا 16 ضربة تحت المعدل.

وواصل جوفيا مسيرته التصاعدية منذ فوزه بلقب بطولة تحدِّي أبوظبي، التي أقيمت في نادي أبوظبي للجولف في عام 2023، ضمن منافسات جولة هوتيل بلانر، حيث ثبّت أقدامه في جولة دي بي ورلد، وهو يحتل حالياً المركز 26 في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 830 نقطة.

من جانبه تقدم براينت إلى المركز 17 في تصنيف «السباق إلى دبي»، برصيد 945 نقطة.

وشكّلت هذه البطولة المحطة رقم 21 بالمجمل في بطولات هذا الموسم الذي يطوف 25 دولة حول العالم، بإقامة 42 بطولة تحت شعار «السباق إلى دبي».

يُذكر أن بطولة جبال الألب النمساوية المفتوحة، شكّلت واحدة من بطولات «السلسلة الأوروبية» هذا الموسم، والتي تتواصل الأسبوع الجاري بإقامة بطولة «كيه إل إم» الهولندية المفتوحة في النادي الدولي بأمستردام.