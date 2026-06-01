3 كؤوس سوبر تضع اللمسات الأخيرة على موسم كرة الإمارات



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُسدل مسابقات كأس السوبر للفئات السنية تحت 19 عاماً، وتحت 15 عاماً، وتحت 14 عاماً، الستار على موسم 2025-2026 لكرة القدم الإماراتية خلال يونيو الجاري، بعد موسم حافل شهد إقامة 53 بطولة ومسابقة، امتدت من منافسات الفريق الأول في كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين ودوري الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وصولاً إلى بطولات المراحل السنية حتى فئة تحت 10 أعوام، إضافة إلى بطولات «السوبر الإماراتي القطري».

وتشهد منافسات كأس السوبر تحت 14 عاماً، مساء الغد الأربعاء، إقامة مباراتي الدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفجيرة مع العين «أ» على ملعب نادي شباب الأهلي في النهدة، فيما يواجه شباب الأهلي نظيره الإمارات على استاد خالد بن محمد في الشارقة، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

وفي نصف نهائي كأس السوبر تحت 15 عاماً، المقرر مساء الخميس، يلتقي دبا مع الجزيرة على استاد خالد بن محمد، فيما يواجه العين نظيره الشارقة على ملعب أكاديمية نادي الجزيرة في أبوظبي، على أن يتأهل الفائزان إلى النهائي.

وتتجه الأنظار مساء السبت 6 إلى المواجهة المرتقبة على لقب كأس السوبر تحت 19 عاماً، والتي تجمع العين «أ» بطل الدوري وكأس الإمارات للفئة ذاتها، مع الوحدة وصيف دوري تحت 19 عاماً.

وتوزّعت ألقاب الموسم حتى الآن على 15 نادياً، يتصدّرها العين الذي فرض هيمنته على المشهد الكروي بحصد 14 لقباً، أبرزها ثنائية دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب سلسلة من الألقاب في مسابقات المراحل السنية.

وشملت إنجازات «الزعيم» التتويج بدوري المحترفين تحت 23 عاماً، ودوري تحت 21 عاماً، وكأس السوبر تحت 21 عاماً، ودوري وكأس الإمارات تحت 19 عاماً، ودوري وكأس السوبر تحت 17 عاماً، ودوري تحت 16 عاماً، وكأسي الإمارات والسوبر للفئة ذاتها، إضافة إلى دوري تحت 15 عاماً وكأس الإمارات تحت 14 عاماً.

ويملك العين فرصة تعزيز رصيده التاريخي خلال الأسابيع المقبلة، إذ ينافس على الألقاب الثلاثة المتبقية في الموسم، ممثلة في كأس السوبر تحت 19 عاماً، وكأس السوبر تحت 15 عاماً، وكأس السوبر تحت 14 عاماً.

حصاد أبطال موسم 2025-2026 «حتى الآن»

14 لقباً: العين

6 ألقاب: الإمارات

4 ألقاب: الوحدة

3 ألقاب: الشارقة، شباب الأهلي، رأس الخيمة

لقبان: حتا، 365، دبا، الجزيرة، النصر، كلباء

لقب واحد: مودرن سبورت، الفجيرة، عجمان