تعرف على أكبر 10 أندية لم تَفُز أبداً بدوري أبطال أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

رغم أن دوري أبطال أوروبا يُعد القمة التي تحلم بها جميع الأندية الكبرى في القارة، فإن بعض الأسماء التاريخية والعريقة ما زالت عاجزة عن رفع الكأس ذات الأُذنين حتى اليوم، ولكن ما هي أكبر 10 أندية لم يسبق لها الفوز بالبطولة، استناداً إلى حجم الجماهيرية، والقوة المالية، ومدى اقترابها من التتويج عبر تاريخها؟

وفي المركز الأول، يأتي أتلتيكو مدريد، الذي يُعد أكثر الأندية الكبرى معاناة في البطولة، حيث بلغ الفريق الإسباني النهائي 3 مرات، لكنه خسرها جميعاً، وكانت أكثر الهزائم قسوة أمام غريمه ريال مدريد عامي 2014 و2016، ثم هزيمته أمام بايرن ميونيخ في 1974.

وفي المركز الثاني، يحلُّ أرسنال أحد أكبر أندية إنجلترا، والذي خسر نهائي هذا الموسم أمام باريس سان جيرمان، بركلات الترجيح، وكان الجانرز اقترب من المجد القاري عام 2006 عندما بلغ النهائي لكنه خسروا أمام برشلونة، رغم تقدمه في النتيجة.

وجاء فالنسيا ثالثاً، بعدما خسر نهائيين متتاليين عامي 2000 و2001، الأول أمام ريال مدريد والثاني أمام بايرن ميونيخ بركلات الترجيح. ورغم تلك الإنجازات، لم ينجح النادي الإسباني في معانقة اللقب الأوروبي الأكبر.

وفي المركز الرابع، يحلُّ توتنهام بعد رحلته التاريخية إلى نهائي 2019، عندما تجاوز عقبات كبرى قبل أن يسقط أمام ليفربول في النهائي. ولا تزال تلك المباراة تُمثّل أقرب فرصة للنادي اللندني لتحقيق الإنجاز الأوروبي الأكبر.

أما روما، فاحتل المركز الخامس، حيث وصل النادي الإيطالي إلى النهائي عام 1984 على ملعبه الأولمبي في روما، لكنه خسر أمام ليفربول بركلات الترجيح، كما بلغ نصف النهائي عام 2018 قبل أن يودّع البطولة مجدداً.

واحتل باير ليفركوزن المركز السادس، حيث يظل نهائي 2002 الأشهر في تاريخه الأوروبي، عندما خسر أمام ريال مدريد بهدف زين الدين زيدان الأسطوري، في موسم انتهى بخيبة كبيرة، بعدما خسر أيضاً الدوري والكأس المحليين.

وفي المركز السابع، جاء ليون، الذي عاش أفضل فتراته الأوروبية خلال العقد الأول من القرن الحالي، حيث بلغ نصف النهائي مرتين، لكنه اصطدم في المناسبتين بعملاق ألمانيا بايرن ميونيخ.

وضمّت المراكز الثلاثة الأخيرة أندية عريقة هي، دينامو كييف وشالكة وجالاتا سراي. ورغم جماهيريتها الكبيرة وتاريخها الطويل في المنافسات القارية، فإن أقصى ما حققته كان الوصول إلى الأدوار المتقدمة دون التتويج بالكأس.

وتبقى هذه الأندية من أبرز القوى الكروية في أوروبا، لكن غياب لقب دوري أبطال أوروبا يظل الثغرة الأكبر في سجلاتها التاريخية، وهو ما يجعل حلم التتويج القاري هدفاً مؤجَّلاً ينتظر التحقيق.