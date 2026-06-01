أندية دورينا تشعل «الميركاتو» الصيفي قبل شهر من انطلاقه

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل نحو شهر تقريباً من فتح باب القيد الصيفي لأندية دوري أدنوك للمحترفين، بدأت ملامح «الميركاتو» الجديد تتشكّل مبكراً، في مؤشر واضح على أن الموسم المقبل قد يكون واحداً من أقوى المواسم التنافسية في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الهيمنة التاريخية التي فرضها العين خلال الموسم المنصرم، بعدما جمع بين لقبَي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأنهى مشواره المحلي دون أي خسارة.

وعادة ما تنطلق فترة التسجيل الصيفية في دورينا خلال التاسع أو العاشر من يوليو من كل عام، وتستمر حتى مطلع أكتوبر، إلا أن التحركات الحالية تؤكد أن معظم الأندية بدأت بالفعل وضع اللمسات الأخيرة على خططها الفنية، سواء من خلال التفاوض مع اللاعبين أو تحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم قبل انطلاق الاستحقاقات الجديدة.

ويتوقع أن تنحصر المنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل بين ستة أندية على الأقل، هي العين وشباب الأهلي والوصل والجزيرة والوحدة والشارقة، في ظل الرغبة المشتركة لدى هذه الفرق في تقليص الفارق مع «الزعيم» واستعادة بريق المنافسة على الألقاب.

ويتصدّر العين المشهد بوصفه حامل اللقب وصاحب المشروع الأكثر استقراراً ونجاحاً خلال السنوات الأخيرة، فقد أثبتت الإدارة العيناوية أن النجاح لا يرتبط بالضرورة بالصفقات الأعلى قيمة، بل بحُسن الاختيار والاحتياجات الفنية الدقيقة.

ونجح النادي في استقطاب عناصر شابة واعدة مثل المغربيين الحسين رحيمي ويحيى بن خالق، كما استفاد من سوق الانتقالات الحُرة، عبر التعاقد مع المدافع المصري الدولي رامي ربيعة، إلى جانب الاعتماد المستمر على المواهب الصاعدة والعناصر المميزة من فئة المقيمين.

ومن المنتظر أن يواصل العين النهج ذاته خلال الصيف الحالي، مع التركيز على التعاقدات الضرورية فقط، بعيداً عن المزايدات المالية أو الصفقات التي لا تضيف قيمة فنية حقيقية للفريق.

وفي المقابل، يواصل شباب الأهلي سياسته الناجحة في سوق اللاعبين المقيمين، وهي السياسة التي منحت الفريق أفضلية واضحة خلال المواسم الماضية. كما حسم «الفرسان» اتفاقه مع خالد السناني، حارس الوصل السابق، ليكون إحدى الصفقات الحرة التي تدعم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، في خطوة تعزّز خيارات الجهاز الفني في مركز حراسة المرمى.

أما نادي يونايتد، الوافد الجديد إلى دوري أدنوك للمحترفين، فقد بدأ مبكراً في توجيه رسائله للمنافسين، بعدما تعاقد مع المغربي المقيم أنيس كريمي، لاعب حتا السابق وأحد أبرز الأسماء التي تألقت في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، في مؤشر على رغبة النادي في بناء فريق قادر على المنافسة وعدم الاكتفاء بهدف البقاء.

وفي العاصمة، يبدو أن الوحدة يتجه نحو صفقات هجومية من الطراز الرفيع على غرار صفقة النجم الصربي دوشان تاديتش، إذ يضع «العنابي» العودة إلى منصات التتويج ضمن أولوياته الرئيسية للموسم الجديد.

أما الشارقة، فيدخل مرحلة إعادة بناء فنية بعد موسم لم يلبِ طموحات جماهيره، حيث تعمل شركة الكرة على صياغة سياسة جديدة تعتمد على اختيار عناصر أكثر جودة في فئتي الأجانب والمقيمين، مع توقعات بإجراء تغييرات واسعة داخل قائمة الفريق، سعياً للوصول إلى التوليفة المثالية القادرة على إعادة «الملك» إلى دائرة المنافسة.

وفي الوقت ذاته، يمتلك كلٌّ من الجزيرة والوصل قاعدة قوية من اللاعبين المحليين والأجانب، لكن الحاجة تبدو واضحة لتدعيم الخط الأمامي وبعض مراكز الوسط والدفاع، فيما يواجه النصر تحدياً مشابهاً يتمثل في بناء ميركاتو متوازن يُعيد الفريق إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ومع اقتراب موعد فتح باب القيد، تبدو المؤشرات الأولية كافية للتأكيد أن سوق الانتقالات الصيفية في دوري أدنوك لن تكون هادئة، بل ستشهد سباقاً محموماً بين الأندية الكبرى، في رحلة البحث عن القطع الناقصة التي قد تصنع الفارق في موسم ينتظر أن يكون الأكثر إثارة وقوة خلال السنوات الأخيرة.