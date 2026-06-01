الجامعة الوطنية بكوريا تمنح ماجد العصيمي الدكتوراه الفخرية

دبي (الاتحاد)

منحت الجامعة الوطنية بكوريا الجنوبية ماجد العصيمي عضو مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم درجة الدكتوراه الفخرية في الإدارة تقديراً لجهوده ودوره البارز في تطوير الحركة البارالمبية ورياضة أصحاب الهمم في آسيا والعالم.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته الجامعة بالعاصمة الكورية «سيؤول».

وأهدى العصيمي «الدكتوراه الفخرية» إلى القيادة الرشيدة وإلى أسرته، ووصف التكريم بأنه محطة مهمة في حياته المهنية تتويجاً لتمكين «القيادة الرشيدة» لأصحاب الهمم ومنحهم الثقة الكاملة من أجل تحقيق طموحاتهم وثمرة مسيرته الرياضية التي امتدت لأكثر من ربع قرن من العطاء.

وأكد العصيمي أن هذا التكريم يُرسخ ويعزز دور الإمارات الريادي والقيادي المستدام في دعم وتمكين «أصحاب الهمم» على المستويين القاري والدولي.

من جانبه أثنى تشا وو كيو رئيس الجامعة على جهود العصيمي وقيادته الملهمة للحركة البارالمبية ومسيرته الحافلة بالعطاء واللتين تشكلان مصدر إلهام للطلبة والكوادر التعليمية ما يعزز فرص العمل المشترك في مجالات تعليم الرياضات البارالمبية والتعليم الدامج.

وبدوره وصف جين ووان جونج رئيس اللجنة البارالمبية الكورية العصيمي بأنه قائد استثنائي يحمل شغفاً تجاه أصحاب الهمم من أجل ايصال رسالتهم في أكبر قارات العالم.

وقال: الدرجة الفخرية حصاد سنوات متواصلة من العطاء والعمل المؤثر على مستوى آسيا والعالم.

من ناحيته أكد ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم أن «القيادة الرشيدة» جعلت تمكين أبناء الوطن منهجاً راسخاً ووفرت لهم كل السبل لتجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص للتميز والإبداع.

وأشار بالرقاد إلى أن تميز العصيمي هو تأكيد على المكانة التي وصل إليها «أصحاب الهمم» وجهوده الكبيرة في تطوير الحركة البارالمبية في القارة الآسيوية والذي بات نموذجاً يُحتذى به.