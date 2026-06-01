الإثنين 1 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«لجنة رعاية المواهب» تستهدف إعداد 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام

«لجنة رعاية المواهب» تستهدف إعداد 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام
1 يونيو 2026 23:15

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
91 لاعباً في معسكر اكتشاف مواهب الريشة الطائرة
«الإمارات لرعاية المواهب».. شراكة استراتيجية مع «أبوظبي لألعاب المضرب»


تعتزم «لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية» رعاية أكثر من 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام الجاري عبر إعدادهم ضمن خطط تأهيلية تتضمن برامج تدريبية ومعسكرات فنية للمشاركة في عدد من المحافل الدولية المقبلة، وصولاً إلى أولمبياد الشباب عامي 2030 و2034.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اللجنة: «إن اللجنة استطاعت، خلال فترة وجيزة، التوقيع مع العديد من اللاعبين الموهوبين، بالتعاون مع الاتحادات والأندية، من أجل تحقيق مستهدفاتها».
وأوضح أن الحملة «التي أُطلقت تحت شعار (من أيام الفريج وُلد الشغف، ومن الشغف يولد البطل)، وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والتأكيد على أن رحلة صناعة الأبطال تبدأ من الأحياء السكنية (الفريج)، حققت تفاعلاً ومتابعات لافتة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، تجاوزت ثلاثة ملايين مشاهدة».
ونوه بأن اللجنة تعمل على الوصول إلى كل لاعب ولاعبة ممن يمتلكون الموهبة، بهدف توفير مختلف أوجه الدعم لهم، لافتاً إلى أن هناك لاعبين تم التوقيع معهم من دون أن يكونوا مسجلين في اتحادات أو أندية، وهو ما يؤكد حرص اللجنة على دعم الجميع، والوقوف إلى جانب كل من يمتلك القدرة على تحقيق الإنجازات.

المواهب الوطنية
برنامج اكتشاف المواهب
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية الوطنية
سهيل بن بطي
آخر الأخبار
«الإمارات للدواء» تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات «Goodbye All Insects»
علوم الدار
«الإمارات للدواء» تعلن سحب منتجين من مبيد الحشرات «Goodbye All Insects»
اليوم 23:26
«لجنة رعاية المواهب» تستهدف إعداد 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام
الرياضة
«لجنة رعاية المواهب» تستهدف إعداد 15 لاعباً ولاعبة بنهاية العام
اليوم 23:15
«كوكاكولا أرينا» يستضيف أول مباراتين في نهائي الدوري الأدرياتيك للسلة
الرياضة
«كوكاكولا أرينا» يستضيف أول مباراتين في نهائي الدوري الأدرياتيك للسلة
اليوم 23:00
نجوم العالم يختارون الإمارات لإجراء الفحوصات الطبية لمونديال 2026
الرياضة
نجوم العالم يختارون الإمارات لإجراء الفحوصات الطبية لمونديال 2026
اليوم 22:45
6 دول تشارك في مونديال «هوكي الجليد» بالعين
الرياضة
6 دول تشارك في مونديال «هوكي الجليد» بالعين
اليوم 22:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©