سابالينكا تطيح «ذات الرداء الذهبي» خارج رولان جاروس

باريس(أ ف ب)

أطاحت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً باليابانية نعومي أوساكا، من الدور ثمن النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعدما تغلبت عليها 7-5 و6-3.

وقدمت سابالينكا عرضاً قوياً أمام أوساكا التي قاومت بشراسة دون أن تمنع البيلاروسية من بلوغ دور الثمانية للمرة الرابعة عشرة توالياً في بطولات الجراند سلام.

وباتت سابالينكا بطلة الجراند سلام الوحيدة المتبقية في منافسات الرجال والسيدات على ملاعب رولان جاروس.

قالت: "أنا سعيدة في الغالب بطريقة إرسالي، وتمكنت من إبقاء كل الضغط عليها"، مضيفة "لم أكن أتوقع أن يكون إرسالي بهذه الجودة... أشعر أنني أتحسن مباراة بعد أخرى، وبشكل عام أنا سعيدة جدا بمستواي اليوم".

وحققت سابالينكا فوزها الثالث توالياً على أوساكا هذا العام، بعدما كانت خسرت مواجهتهما الوحيدة السابقة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018.

وتلتقي سابالينكا في الدور المقبل الروسية ديانا شنايدر، في إطار سعيها لإحراز أول لقب لها في بطولة فرنسا المفتوحة، ومحو ذكريات خسارتها المؤلمة في النهائي العام الماضي أمام الأميركية كوكو جوف.

أما النجمة اليابانية أوساكا التي ارتدت مجدداً الفستان الذهبي المرصع بالترتر الذي شبّهته ببرج إيفل ليلاً، فعليها الاكتفاء بأفضل مشاركة لها على الإطلاق في باريس والتي انتهت عند ثمن النهائي.

وكانت هذه أول مباراة للسيدات تُقام في الحصة المسائية لرولان جاروس منذ عام 2023، بعد سلسلة من 32 مباراة متتالية للرجال أثارت انتقادات متكررة لمنظمي البطولة.