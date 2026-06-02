«الأسود الثلاثة» تتحدى «الشمس المحرقة» في الطريق إلى النجمة الثانية

2 يونيو 2026 08:16

لندن (د ب أ)
وصل المنتخب الإنجليزي إلى مدينة ميامي الأميركية، حيث يسعى لتحقيق المجد في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) في وقت سابق أن جزءًا من القائمة المكونة من 26 لاعباً، والتي اختارها الألماني توماس توخيل مدرب الفريق، غادرت من مطار برمنجهام، صباح الاثنين، متوجهة إلى المعسكر التدريبي للفريق في فلوريدا استعداداً للبطولة.
وينضم اللاعبون الذين لم يسافروا لاحقاً إلى المجموعة في الولاية المعروفة باسم "الشمس المشرقة"، ومنهم لاعبو أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا، وإيبيريتشي إيزي ونوني مادويكي، وذلك بعد خسارتهم نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان أول أمس السبت.
وتمثل مغادرة الفريق إلى فلوريدا انطلاق رحلة يأمل المنتخب الإنجليزي أن تتوج بالفوز بكأس العالم في 19 يوليو المقبل، منهياً بذلك 60 عاماً من الانتظار، ومحققاً اللقب الأول منذ عام 1966.
ووعد توخيل بإضافة نجمة ثانية إلى قميص منتخب "الأسود الثلاثة" هذا الصيف، لكن هذه ستكون واحدة من أصعب المهام حتى الآن، نظراً للظروف والترتيبات المعقدة لبطولة تمتد عبر ثلاث دول وأربع مناطق زمنية.
وبعد خمسة أيام من التأقلم مع الحرارة الشديدة، والتي من المتوقع أن تتجاوز 30 درجة مئوية في بالم بيتش، مقر المعسكر التدريبي للفريق، يخوض المنتخب الإنجليزي مباراة ودية استعدادية للبطولة أمام نيوزيلندا في تامبا باي يوم السبت.
وبعد ذلك سيذهب فريق توخيل إلى أورلاندو لخوض مباراة ودية أخيرة مع كوستاريكا يوم الثلاثاء، قبل أن يحصل الفريق على بضعة أيام من الراحة وقضاء الوقت مع عائلاتهم استعداداً للانتقال إلى مقر إقامتهم الرئيسي في كانساس سيتي.
ويفتتح المنتخب الإنجليزي مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو المقبل.
ويأمل المنتخب الإنجليزي في أن ينهي مشواره في نيوجيرسي بعد أكثر من شهر، حيث يرغب توخيل في دخول التاريخ إلى جانب السير ألف رامزي الذي حقق كأس العالم كمدرب للمنتخب.
وتولى توخيل المنصب خلفاً للسير جاريث ساوثجيت في نوفمبر 2024، وكان الهدف هو الفوز بهذه البطولة.
وكشف المدرب الألماني، الذي أخبره وكيله بأنه لن يتمكن من تدريب منتخب إنجلترا بسبب جنسيته، عن خططه عندما التقى بلاعبيه لأول مرة في مارس 2025.
وفي اجتماع للفريق، تم عرضه خلال الحلقة الأولى من فيلم وثائقي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عرض توخيل على لاعبيه مخططاً بعنوان "قمة جبل إيفرست" وشرحه بخطاب حماسي، قائلاً: "أريد الوصول إلى القمة، مع أقوى فريق في العالم.
وقال توخيل : "عندما نصل إلى الطائرة ونهبط، سنكون على يقين بأن هذا سيكون معسكراً رائعاً، وأن هذا الفريق لا يرغب أحد في مواجهته.

 

