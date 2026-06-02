«رهيب» يتأهب لـ «النسخة 250» من سباق سانت ليجر

2 يونيو 2026 11:15

عصام السيد (أبوظبي)
يستهدف «رهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الفوز بلقب سباق سانت ليجر للفئة الأولى في النسخة 250 التاريخية، حيث يُعد من أقدم السباقات الكلاسيكية في بريطانيا، ويتضمن سباقات مهرجان سانت ليجر بمضمار دونكاستر الإنجليزي في يوم تجارب بيتفريد سانت ليجر الجديد كلياً يوم التاسع من يوليو، بجوائز مجموعها 175.000 جنيه إسترليني.
ويتصدر هذا الحدث سباق بيتفريد سانت ليجر التجريبي للمبتدئين، بجائزة قدرها 80.000 جنيه إسترليني، وهو سباق من الفئة الثانية يُقام على مسافة ميل وأربعة فورلونج (2400 متر).
وسيشهد البرنامج أيضاً سباق «بيتفريد شامبين ترايل إي بي إف نوفيس ستيكس» الذي تبلغ جائزته 50.000 جنيه إسترليني، ويُقام على مسافة سبعة فورلونغ (1400 متر)، وسيتم بث كلا السباقين مباشرةً، مع تزايد الترقب قبل انطلاق مهرجان ليجر.
ويُقام مهرجان بيتفريد سانت ليجر لهذا العام من الخميس 10 سبتمبر إلى الأحد 13 سبتمبر، ويُقام سباق بيتفريد سانت ليجر الرئيسي لمسافة 2900 متر، في موعده المعتاد يوم السبت 12 سبتمبر.
وتبدو نسخة 2026 واعدةً للغاية، حيث تضمّ قائمة المرشحين المحتملين في هذه المرحلة المبكرة من الموسم خيولاً من العيار الثقيل، مثل «بينفينوتو سيليني»، و«إيتم»، و«رهيب». 
وفاز «سكاندينافيا» بنسخة العام الماضي، بعد تفوّقه على «رهيب» في منافسةٍ حامية على مضمار تاون مور، ليحقق بذلك فوز المدرب إيدان أوبراين التاسع في هذا السباق، ويسعى أوبراين هذا العام لتحقيق فوزه الرابع على التوالي في سباق بيتفريد سانت ليجر، وهو إنجاز لم يسبق له مثيل في حقبة ما بعد الحرب.
وقد فاز بسباق بيتفريد شامبين ستيكس عدد من الخيول البارزة في السنوات الأخيرة، من بينها الفائزون بالعديد من سباقات الفئة الأولى، ومنهم تو دارن هوت (2018)، وشالدين (2022)، وبورتو ريكو (2025)، الفائز بالعام الماضي.
وقال ديفيد أتوود، مدير مضمار سباق دونكاستر: «يسعدنا الإعلان عن هذه الإضافات إلى برنامجنا الصيفي، ونأمل أن يُتيح هاتان السباقان التجريبيان فرصاً للخيول الراغبة في المشاركة في مهرجان بيتفريد سانت ليجر».

