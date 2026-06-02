قفز بها من 30 إلى 215 مليون مُتابِع.. «منصات ليفربول» تخشى التراجع بعد رحيل صلاح

عمرو عبيد (القاهرة)

لم تكن صورة «السيلفي»، التي التقطها النجم المصري محمد صلاح، مع جماهير ليفربول، خلال احتفاله بحسم لقبه العشرين، في تاريخ الدوري الإنجليزي، مُجرد صورة استثنائية، بل إنها تصدّرت مُحركات البحث، وأغلفة الصحف، ومئات المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي.

وحصد ذلك «السيلفي» في أبريل 2025، من خلال حساب صلاح وحده، على موقع «X»، أكثر من 15 مليون مُشاهدة، مقابل 22 مليوناً لكلماته في رثاء صديقه الراحل، دييجو جوتا، وأكثر من 61 مليون مُشاهدة لـ«تغريدته الشهيرة»، في سبتمبر 2025، مُنتقداً سخرية صفحة شهيرة لجماهير «الريدز» من زميليه السابقين، لويس دياز وداروين نونيز.

كل هذا جاء ليُساير «الثورة» التي أحدثها «الملك المصري»، منذ انتقاله إلى «الريدز»، وتركت آثارها بصورة هائلة على حسابات التواصل الاجتماعي للنادي، عبر 9 سنوات، وكانت تلك الأمثلة بسيطة، مُقارنة بما أحدثه صلاح في هذا «العالَم الرقمي» منذ انتقاله إلى ليفربول.

لأنه من واقع عدة تقارير صادرة عن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، وأخرى من مؤسسات اقتصادية وتسويقية مُتخصصة، خلال ذلك العقد الزمني السابق، أن المنصات الإعلامية المُختلفة لنادي ليفربول، قفزت نسب متابعتها والاشتراك فيها والتفاعل معها، بأكثر من 6 أمثال، ما كان يحدث قبل وصول صلاح إلى «أنفيلد»، بعيداً عن ظهور منصات جديدة في تلك السنوات.

وتشير إحصاءات المؤسسات المُتخصصة، أن عدد متابعي منصات «الريدز» بلغ نحو 30 مليون شخص، بين عامي 2016 و2017، إلا أنه منذ ارتداء صلاح «القميص الأحمر» الشهير، وحتى لحظة إعلانه الرحيل، وتوديع جماهير «أنفيلد»، قبل أيام قليلة، بلغ إجمالي عدد مُتابعي كل منصات ليفربول، أكثر من 215 مليوناً.

وبتفصيل رقمي أكثر وضوحاً، بلغ عدد متابعي صفحة ليفربول، على منصة التواصل الاجتماعي الأقدم والأشهر، «فيسبوك»، نحو 15 مليون شخص، في عام 2016، لكنها بلغت الآن، خلال «حقبة صلاح»، 59 مليوناً، بزيادة تُقدّر بنسبة 280%، أما عن «إنستجرام»، فقد تضاعف العدد بنسبة 1900%، في قفزة هائلة جداً، ارتفع خلالها عدد المتابعين من 2.5 مليون شخص إلى 48.5، في سنوات قيادة «الفرعون» النادي للعودة إلى منصات التتويج، في البطولات الكُبرى.

ولأن تغريداته لم تكن عادية أبداً، ارتبطت الجماهير العالمية، إنجليزية ومصرية وغيرها، بحساب صلاح على منصة «X»، وهو ما ساهم، بحسب تقارير المؤسسات التسويقية المُتخصصة، في ارتفاع كبير جداً لعدد متابعي حساب ليفربول أيضاً، الذي قفز من 6 ملايين في 2016، إلى أكثر من 24 مليوناً في العام الحالي، بنسبة تطوّر بلغت 275%.

وسارت قناة «ليفربول» على النهج ذاته، بتضاعف بلغت نسبته 1000%، من مليون واحد إلى 12.5 مليون خلال 10 سنوات، وارتبط اسم صلاح دائماً، بأعلى مقاطعها المصورة مُشاهدة، بين 44 و47 مليون لأشهر مقطعي فيديو على المنصة، وكان فيديو توديعه جماهير «أنفيلد» قد بلغ حتى الآن 2.5 مليون مُشاهدة، منذ نشره قبل 10 أيام فقط.

الجدير بالذكر، أن تقريراً نشره الموقع الرسمي لنادي ليفربول، في مارس 2025، ذكر أن «الريدز» لا يزال الأكثر تفاعلاً عبر منصاته الرقمية، بين أندية الدوري الإنجليزي، بنحو مليار تفاعل، مُحافظاً على تلك المكانة، التي تحدثت عنها المؤسسات التسويقية المُتخصصة، في نهاية موسم 2023-2024، عندما بلغ التفاعل أكثر من 1.5 مليار، في رقم قياسي إنجليزي هائل.

وذكر التقرير أنه في عام وصول صلاح إلى «أنفيلد»، 2017، قفزت أرقام مُتابعة حساب النادي على إنستجرام من 2.5 إلى 8 ملايين دفعة واحدة، وفي موسمه الأول، بحلول عام 2018 وأرقامه القياسية التهديفية، «انفجرت» نسب المُتابعة الأفريقية والعربية لحسابات ليفربول، بصورة مُذهلة، لتتوالى وتستمر وتزيد عاماً تلو الآخر.

ليؤكد «الملك المصري» أن تأثيره تجاوز حدود إحصائيات كرة القدم، وبات أحد أبرز قصص «النمو الرقمي» في تاريخ الرياضة، ولذا تعيش تلك المنصات حالة من الترقب انتظاراً لنتائج رحيل صلاح، حيث من المتوقع تراجع نسب المشاهدة وأعداد المتابعين على الأقل تلك القادمة من المنطقة العربية وأفريقيا.