الخزانة الأميركية تخلِّد المونديال بعملات تذكارية

2 يونيو 2026 09:47

واشنطن (وام)
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رسمياً، إصدار مجموعة محدودة من العملات التذكارية لبطولة كأس العالم 2026، وتلقِّي طلبات الشراء المسبق عبر متجرها الرسمي، بدءاً من الرابع من يونيو الجاري، وذلك احتفاءً بالمونديال.
وأوضحت الخزانة الأميركية، في بيان، أن دار سك العملة الأميركية «يو اس مينت» التابعة لها، ستقوم بإصدار عملات ذهبية من فئة (5 دولارات)، وعملات فضية من فئة (دولار واحد)، وعملات معدنية مغلّفة من فئة (نصف دولار)، وذلك احتفاءً ببطولة كأس العالم 2026.
وأضاف البيان أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعهّد، في إطار اتفاقية وقعها مع الإدارة الأميركية، بتوجيه نسبة 100% من الرسوم الإضافية المرفقة، مع كل عملة مباعة لدعم مبادرات كرة القدم للشباب من عائلات العسكريين الأميركيين.

