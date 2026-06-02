«الهاتريك الوحيد» يكشف حصاد «الكالشيو الهزيل» بين كبار أوروبا

2 يونيو 2026 12:15

عمرو عبيد (القاهرة)
واصل «الكالشيو» تراجعه الواضح، خلال السنوات الأخيرة، فيما يتعلّق بمُعدلات التهديف في نُسخته الأخيرة، 2025-2026، حيث سجّلت الفرق الإيطالية 922 هدفاً فقط في 380 مُباراة، بمُعدّل 2.43 هدف/ مباراة، وهو الأقل على الإطلاق منذ بداية العقد الحالي، إذ بدأه بموسمين جيدين جداً، في 2020-2021 و2021-2022، شهدا تسجيل 1163 و1089 هدفاً، بمُعدّلي 3.1 و2.87، قبل التراجع تدريجياً إلى أقل من 1000 هدف، بمُعدّل 2.61 في نُسخة 2023-2024، ثم 2.56 في الموسم الماضي.
وبالطبع، يضع الهبوط التهديفي في 2025-2026 «الكالشيو» في أدنى درجة بين البطولات الأوروبية الكُبرى، لأن «البريميرليج» وقّع على 1045 هدفاً، بمُتوسط 2.75 هدف/ مباراة، يليه «الليجا» بـ1024 هدفاً ومُعدّل 2.69، أما على صعيد البطولات صاحبة عدد الجولات الأقل، فتم تسجيل 990 هدفاً في 306 مباريات بـ«البوندسليجا»، بالمُعدّل الأكبر، 3.24، تلاها «ليج ون» بـ863 هدفاً ومُتوسّط 2.82 هدف/ مباراة.
وما يزيد من إحراج فرق «سيري آ» على مُستوى الدوريات الأوروبية، أن بطولات تُصنّف في مراكز أقل منها، تفوّقت عليها في مُعدلات التهديف هذا الموسم، بصورة كبيرة، حيث سجّل الدوري الهولندي اهتزاز الشباك 972 مرة، بمُعدّل 3.18 هدف/ مباراة، مقابل 2.68 في الدوري البرتغالي، و2.65 في تركيا.
وبالتأكيد، تبدو العلاقة «طردية» بين مُعدلات التهديف العامة للفرق، والفردية للاعبين، فكلاهما يُؤثر ويتأثر بوضع الآخر، ولهذا لم يكن غريباً أن يشهد «الكالشيو»، أسوأ رقم هذا العام فيما يتعلّق بتسجيل «الهاتريك»، مقارنة بآخر 5 مواسم، منذ بداية العقد الحالي، إذ تم إحراز «هاتريك وحيد» فقط في نُسخة 2025-2026.
الهولندي، دونيل مالين، لاعب روما، كان صاحب هذا «الهاتريك الوحيد» هذا الموسم، ووقّع عليه داخل شباك بيزا، في أبريل من هذا العام، وإذا كان الحصاد الهزيل يُلخّص حالة الدوري الإيطالي من عدة وجوه، فإن الصدمة الأكبر تمثّلت في أن هذه «الثُلاثية» تُعد الأولى في «الكالشيو»، منذ 426 يوماً، أي ما يزيد على 14 شهراً، بعد آخر «سوبر هاتريك» سبقها في فبراير 2025، بالموسم الماضي.
وقبل الحديث عن هذا الوضع الغريب في «سيري آ»، فإن النظر إلى بطولات الدوري الأوروبية الكُبرى هذا الموسم، يزيد من «التراجيديا» الإيطالية، لأن «البريميرليج» شهد تسجيل 7 «هاتريك» في موسمه الأخير، مقابل 8 في «الليجا»، و11 في «البوندسليجا»، بجانب 4 في «ليج ون»، بينها «سوبر هاتريك» واحد، مثل الذي سُجّل في الدوري الهولندي، ضمن 6 «هاتريك»، مقابل 9 في نظيره البرتغالي، و4 في تركيا.
أما بالنسبة لمُعدلات «سيري آ» نفسه، منذ موسم 2020-2021، فإن الوضع شهد تراجعاً تدريجياً، قبل الحضور الباهت جداً، والأقل على الإطلاق، في النُسخة الأخيرة، إذ تم تسجيل 6 «هاتريك» مطلع العقد الحالي، مقابل 10 في موسم 2021-2022، ثم تراجع الرقم إلى 5 «ثُلاثيات» في 2022-2023، وكذلك 2023-2024، قبل وصول المُعدّل إلى 4 في موسم 2024-2025، ثم هبوطه «المُخيف» إلى «هاتريك وحيد» هذا العام.

