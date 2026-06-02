الثلاثاء 2 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ابن سليّم» يُشيد بالتجربة المذهلة لسباق جائزة موناكو للفورمولا -1

«ابن سليّم» يُشيد بالتجربة المذهلة لسباق جائزة موناكو للفورمولا -1
2 يونيو 2026 13:00

دبي (الاتحاد)
أكد محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، أنّ مزيجاً فريداً من الخصائص يجعل سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا- 1، الذي يُقام نهاية هذا الأسبوع، أحد أكثر الأحداث المرموقة والمتميّزة في روزنامة رياضة السيارات العالمية.
سيحضر ابن سليّم السباق، حيث تُقدّم شوارع حلبة مونتي كارلو الرائعة اختباراً صعباً جديداً لمهارة السائقين ودقتهم الفنية والكفاءة القيادية.
ويُمثّل سباق يوم الأحد الجولة الأوروبية الأولى من الموسم، مما يُؤكّد على الأهمية الدائمة لموناكو مع دخول بطولة العالم للفورمولا- 1 حقبة جديدة من ناحية القوانين.
وقال محمد بن سليّم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»: «يُعدّ سباق جائزة موناكو الكبرى جوهرة من جواهر رياضة السيارات العالمية. فهو يُمثّل إرثاً عريقاً، وتميّزاً، ودقةً، وشغفاً، ولا يزال يأسر خيال الجماهير في جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «مع دخول البطولة فصلاً جديداً مهماً في عام 2026، تُقدّم موناكو تذكيراً قوياً بما يجعل هذه الرياضة مميزة للغاية، سائقون من الطراز العالمي، وهندسة متطورة، وفرق ملتزمة، والعمل الاستثنائي الذي يقوم به المسؤولون والمتطوعون والمنظّمون، كل ذلك يجعل من التسابق تجربة مذهلة».
وأعرب ابن سليّم عن تقديره للعديد من الأشخاص الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الأيقوني، قائلاً: «يعتمد نجاح كل سباق على تفاني مسؤولي الاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، والمنظمين المحليين، والمتطوعين، والحكام، والفرق، والشركاء.
وأضاف: «يُعدّ سباق موناكو من أكثر فعاليات رياضة السيارات العالمية تعقيداً من حيث التنظيم، وأودّ أن أشكر كل مَن ساهم باحترافيته والتزامه في ضمان بقاء هذا المكان معياراً للتميّز».
ومع استمرار نمو بطولة العالم للفورمولا- 1 المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي للسيارات عالمياً، يركّز «فيا» على تعزيز مكانته على المدى الطويل وضمان منافسة عالمية المستوى والارتقاء بمستوى السلامة والاستدامة، ودعم التطوير المستمر لرياضة السيارات على جميع المستويات.

أخبار ذات صلة
شمّا بنت سلطان بن خليفة تُلقي الكلمة الرئيسية في «منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل» في موناكو
«دولي السيارات» يعدد إنجازاته في خفض الانبعاثات وتعزيز الابتكار والشمول
محمد بن سليم
الاتحاد الدولي للسيارات
موناكو
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
علوم الدار
حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي
اليوم 16:24
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
علوم الدار
"الصحة ووقاية المجتمع" تنتهي من تنفيذ حملة "حج صحي وآمن" بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية
اليوم 16:02
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
التعليم والمعرفة
«الشارقة للفنون» تُطلق السلسلة الصوتية القصيرة «تواريخ ممتدة»
اليوم 15:58
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي تمهد الطريق أمام اعتماد اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة
اليوم 15:56
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
علوم الدار
رئيس الدولة: رحم الله المربي والمعلم الفاضل الدكتور محمود أحمد القيسية
اليوم 15:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©