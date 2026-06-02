لاعب الشارقة يمنح تشو وي-جي فرصة العمر!

سيول (أ ف ب)

كان تشو وي-جي يلعب في الدرجة الثانية قبل عام واحد، لكنه يتحضّر الآن لخوض كأس العالم مع منتخب كوريا الجنوبية، بعدما استُدعي بديلاً في اللحظات الأخيرة بسبب إصابة.

واستُدعي المدافع البالغ 24 عاماً إلى صفوف المنتخب لمونديال 2026 المقرر في أميركا الشمالية اعتباراً من 11 الحالي، بعد انسحاب تشو يو-مين لاعب الشارقة، إثر إصابته في القدم في الفوز الودّي الكبير على ترينيداد وتوباجو 5-0 السبت.

وكان تشو وي-جي موجوداً أصلاً مع المنتخب كمساهم في التدريبات، لكنه أصبح الآن مُرشّحاً للتواجد في التشكيلة أمام منافسي بلاده في المجموعة الأولى التي تضم جنوب أفريقيا والتشيك والمكسيك التي تستضيف النهائيات العالمية مشاركةً مع الولايات المتحدة وكندا.

وبعدما لعب مع بوسان آي بارك في دوري الدرجة الثانية حتى يناير الماضي، بدا أمس وكأنه يحاول استيعاب صعوده السريع في حديثه للصحفيين.

وقال من معسكر تدريب المنتخب في يوتا الأميركية: «لو قال لي أحد العام الماضي إني سأشارك في كأس العالم 2026، لما صدّقت ذلك أبداً. هذا أشبه بحلم».

وانضم تشو وي-جي إلى بطل كوريا الجنوبية تشونبوك مع بداية العام، وترك انطباعاً جيداً في أول تجربة له في دوري الدرجة الأولى.

وسيتواجد الآن في المنتخب إلى جانب مدافع بايرن ميونيخ الألماني مين-جاي كيم، الذي لعب لسنوات على أعلى المستويات الأوروبية ويملك قُرابة 80 مباراة دولية في جعبته.

وقال تشو عن نجم بايرن ميونيخ: «لديه خبرة كبيرة في مواجهة أفضل اللاعبين الأوروبيين، وأُريد أن أستفيد من خبرته»، مضيفاً: «مين-جاي أسرع بكثير من معظم اللاعبين، وعليّ أن أكون أسرع في تحركاتي لأصل إلى ذلك المستوى».

وحصل تشو وي-جي على فرصته بعدما انتهى حلم تشو يو-مين بالمشاركة في كأس العالم قبل أقل من أسبوعين على المباراة الافتتاحية أمام تشيكيا في 11 يونيو.

وقال: «يو-مين لعب دوراً مهماً جداً في مساعدتنا على التأهل إلى كأس العالم، وكان من الصعب جداً رؤيته يغادر»، مضيفاً: «لسد الفراغ الذي تركه، كل ما عليّ فعله هو تقديم أفضل ما لديّ».