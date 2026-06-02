«ماجيك» يستعين برجل سبيرز «الثاني» لتدريبه الموسم المقبل

ميامي (أ ف ب)

استعان أورلاندو ماجيك بشون سويني الذي ساهم في قيادة سان أنتونيو سبيرز إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي (أن بي أيه) لهذا الموسم كمساعد مدرب، لتولي المسؤولية الفنية للفريق اعتباراً من الموسم المقبل، وفق ما أعلن النادي.

وسيتولى سويني (41 عاماً) مهامه الجديدة كمدرب للفريق بعد انتهاء سبيرز من خوض سلسلة نهائي الدوري، التي تنطلق أمام «نيويورك نيكس» الأربعاء في تكساس (يحسم اللقب الفريق الذي يسبق منافسه للفوز بأربع من أصل سبع مباريات ممكنة).

وبدأ سويني مشواره كمساعد مدرب في الدوري عام 2013 مع بروكلين نتس، ثم انتقل للعمل ضمن الأجهزة الفنية لفرق ميلووكي باكس وديترويت بيستونز ودالاس مافريكس، قبل انضمامه إلى سبيرز في يونيو الماضي.

وسيحلُّ سويني بدلاً من جمال موزلي الذي أقيل الشهر الماضي، بعدما فرّط ماجيك بتقدمه 3-1 في الدور الأول من الـ«بلاي أوف» أمام ديترويت بيستونز الذي حسم السلسلة 4-3.

ولم يَفُز أورلاندو بأي سلسلة في ال«بلاي أوف» منذ بلوغه نهائي المنطقة الشرقية عام 2010، إذ خرج سبع مرات من الدور الأول، وغاب عن الـ«بلاي أوف» في تسعة مواسم خلال هذه الفترة.