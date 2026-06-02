أوساكا بعد مغادرة «رولان جاروس»: متحمسة لرؤية ابنتي

باريس (رويترز)

كان من الممكن أن تتسبب خسارة نعومي أوساكا في إحدى بطولات التنس الكبرى قبل عدة سنوات، إلى دخولها في دوامة من الشك في نفسها والعزلة.

والآن، وبعد سنوات عانت ​فيها من مشكلات الصحة النفسية، وفترات انقطاع طويلة عن التنس، والأمومة، غادرت اليابانية المصنّفة الأولى عالمياً سابقاً بطولة فرنسا المفتوحة بنظرة إيجابية بدلاً من الألم.

وانتهى مشوار أوساكا في فرنسا المفتوحة أمس بالخسارة 7-5 و6-3 أمام ⁠المصنّفة الأولى أرينا سبالينكا في الدور الرابع، لكن اليابانية (28 عاماً) غادرت باريس، وهي تصف ​نفسها بأنها «مستنيرة» ومتصالحة مع التقلبات العاطفية التي استهلكت مسيرتها المهنية فيما مضى.

وقالت للصحفيين «كنت سأشعر ​بخيبة أمل كبيرة جداً من نفسي بعد مثل هذه المباراة».

وأضافت «لو خسرت ⁠هذه ​المباراة عندما كنت أصغر سناً، فكنت سأنعزل في غرفتي أو ما شابه. أما الآن، فأنا أشعر بوضوح أنني أحب التنس، وأبذل قصارى جهدي لأكون أفضل لاعبة ممكنة».

وأكدت الفائزة بأربعة ألقاب كبرى، والتي كشفت عن معاناتها من الاكتئاب والقلق، وعادت للمنافسات في عام 2024 بعد ولادة ابنتها، أن أولوياتها تغيّرت لتتجاوز النتائج والتصنيف.

وتابعت «الأمر أشبه بنظام تسجيل الدخول والخروج (من العمل). أنا متحمسة للعودة إلى المنزل ورؤية ابنتي. بصراحة هذه أسعد لحظات حياتي».

ووصلت أوساكا إلى باريس وسط توقعات متواضعة على الملاعب الرملية، وهي أرضية لطالما سببت لها المتاعب، لكنها ​حققت أفضل نتيجة لها في رولان جاروس بالوصول إلى الدور الرابع للمرة الأولى.

وبينما كانت قوة سبالينكا المذهلة أكبر مما يمكن أن تتحمله في نهاية المطاف تحت الأضواء الكاشفة في ملعب فيليب شاترييه، قالت أوساكا إنها لم تعد تنظر إلى الهزائم على أنها لحظات حاسمة.

وأضافت «أدركت إلى حد ما أن ذلك لا يهم على الإطلاق. الشيء الوحيد الذي يمكنني الاستمرار في فعله ​هو بذل قصارى جهدي».

وتطورت علاقة أوساكا بالتنس بشكل ملحوظ منذ انسحابها من فرنسا المفتوحة في عام 2021، عندما كشفت أنها عانت من «نوبات اكتئاب طويلة» وانتقدت الالتزامات الإعلامية للبطولة.

وأثارت صراحتها في ذلك الوقت نقاشاً واسعاً في عالم الرياضة حول الصحة ​العقلية للرياضيين والضغط الإعلامي.

لكنها تحدثت أمس عن التغيير ⁠العاطفي الذي أحدثته الأمومة في حياتها.

وقالت مبتسمة «بصراحة، ضرب الكرة ليس الأمر ‌الأهم في الأرض».

وأكدت اللاعبة اليابانية أنها تشعر بالتفاؤل بفضل حالتها البدنية بعد موسم شاق على الملاعب الرملية، وتأمل أن يساعدها تقدمها على ⁠هذه الأرضية في موسم الملاعب العشبية، حتى وإن اعترفت بأنها كانت مترددة في مغادرة ​باريس في الوقت الذي بدأت تشعر فيه بالراحة على الملاعب الرملية.

وقالت «عليَّ استخلاص الجوانب الإيجابية من ذلك. لقد لعبت ثلاث مباريات جيدة حقاً».

كما رحّبت أوساكا بقرار إقامة مباراتها ضد سبالينكا في الجلسة المسائية، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تقام فيها مباراة نسائية في وقت الذروة.

وأعربت عن أملها في أن يواصل المنظمون منح السيدات مكاناً ​في الفترة الزمنية الأبرز في البطولة.

وقالت «يشرفني أن البطولة اختارتنا للعب في هذا ​الوقت. آمل أن يستمروا في ذلك في المستقبل».