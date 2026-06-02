سبيرز وويمبانياما في مواجهة نيكس وحلم الـ53 عاماً

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يقف سان أنتونيو سبيرز ونجمه الفرنسي العملاق فيكتور ويمبانياما بين نيويورك نيكس وحلمه، بإحراز لقب طال انتظاره 53 عاماً، عندما يبدأ الفريقان سلسلة نهائي دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه) الأربعاء من تكساس.

بين فريق توّج بجميع ألقابه الخمسة بين 1999 و2014، وآخر غاب عن منصة التتويج منذ 1973 حين توّج بلقبه الثاني فقط، سيكون ويمبانياما وجايلون برانسون مركز الثقل في سبيرز ونيكس توالياً خلال هذه المواجهة التي تعد بالكثير.

وبعد ثلاثة أعوام فقط على وصوله إلى الدوري كخيار أول في «درافت» 2023، بات ويمبانياما على مشارف تحقيق حلم طفولته وإحراز لقب أهم بطولة سلة في العالم.

وقد ألهم الفرنسي العملاق، البالغ طوله 2.24 م، تحولاً لافتاً في مسار سبيرز خلال فترة زمنية قصيرة.

فبعدما فاز سبيرز بـ22 مباراة فقط في موسم ويمبانياما الأول، و34 مباراة في الموسم الماضي، اندفع هذا الموسم بقوة إلى سباق اللقب، محققاً 62 انتصارا في الموسم المنتظم.

وتبع ذلك مشوار رائع في ال«بلاي أوف»، تُوج بإقصاء حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر في نهائي المنطقة الغربية خلافاً للتوقعات، بعد فوز مثير في المباراة السابعة السبت.

الوصول إلى نهائي الدوري كان أسرع مما هو متوقع لنجم قادم حديثاً إلى الدوري، ما قد يضعه في مصاف أعظم اللاعبين الذين مروا في التاريخ.

فقد فاز الأسطورة مايكل جوردان بأول ألقابه الستة عن 28 عاماً، فيما نال ليبرون جيمس خاتم البطولة الأول عن 27 عاماً.

أما ويمبانياما الذي لا يزال في ال22 من عمره، فيمكنه تقليص هذه الأرقام بعدة سنوات.

وجيمس نفسه وصف ويمبانياما ب«الكائن الفضائي» قبل «درافت» 2023، مشيداً بالمزيج الذي يتمتع به الفرنسي من ناحية الحضور البدني والدفاعي، إلى جانب اللمسة الناعمة والقدرة على التسديد، معتبراً إياه أمراً غير مسبوق تقريباً.

وقد أكد ويمبانياما صحة هذا الوصف بسلسلة من العروض الخارقة في ال«بلاي أوف»، حيث يبلغ معدله 23.2 نقطة في المباراة الواحدة، مع 10.8 متابعات، 2.7 تمريرات حاسمة، و3.5 صدات (بلوك).

وعقب الفوز على أوكلاهوما سيتي ثاندر في سلسلة نهائي الغرب، شدد ويمبانياما على ما يعنيه بلوغ النهائي بالنسبة إليه، قائلاً «الفوز بكأس لاري أوبراين (كأس البطولة) حلم طفولة، والحصول على فرصة حقيقية لتحقيقه، فرصة ملموسة للفوز به، هذه فرصة العمر».

وأضاف «من الصعب وصف ذلك بالكلمات. الأمر أشبه بمعنى حياتي».

لكن نيكس يقف في طريق موعد ويمبانياما مع القدر بعدما أثبت فريق ال«بيج أبل» هذا الموسم قدرته على تحييد ترسانة أسلحة سان أنتونيو، قادماً أيضاً إلى النهائي بسلسلة من 11 انتصاراً متتالياً، امتداداً من المباراة الرابعة للدور الأول من «بلاي أوف» الشرق أمام أتلانتا هوكس في سلسلة حسمها 4-2، قبل أن يكتسح فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 4-0 في الدور الثاني وكليفلاند كافالييرز 4-0 في نهائي المنطقة.

والأهم أن نيكس فاز بمباراتين من أصل ثلاث مواجهات مع سبيرز خلال الموسم المنتظم، ومن بينها انتصاره 124-113 في نهائي كأس الدوري في ديسمبر.

ويقود التشكيلة المتألقة جايلن برانسون الذي يبلغ معدله قرابة 27 نقطة في ال«بلاي أوف»، إلى جانب العملاق الدفاعي الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز، إضافة إلى أمثال ميكال بريدجز والمتألق جوش هارت.

وبعد اكتساح كافالييرز 4-0 في نهائي المنطقة الشرقية في 25 مايو، حصل نيكس على وقت لاستعادة عافيته ونشاطه، في حين تبادل سان أنتونيو وأوكلاهوما سيتي اللكمات في سلسلة شاقة من سبع مباريات.