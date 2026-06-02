كيروش يعلن قائمة غانا في المونديال

تصدّر مهاجم مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو ولاعب وسط أرسنال السابق توماس بارتي قائمة منتخب غانا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، التي ستنطلق في الولايات المتحدة في الحادي عشر من الشهر الجاري، وفضّل المدرب البرتغالي كارلوس كيروش حسم قائمته المؤلفة من 26 لاعباً حتى اللحظة الأخيرة.وظهر سيمينيو بشكل لافت مع السيتي منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي قادماً من بورنموث مقابل مبلغ مبدئي قدره 84 مليون دولار.

وسجل سيمينيو 11 هدفاً في 27 مباراة مع سيتي في مختلف المسابقات، بينها هدف الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

من جهته، تألق بارتي (32 عاماً) في صفوف فياريال وساهم بإنهائه الموسم في المركز الثالث في الدوري الإسباني خلف برشلونة وريال مدريد، وأمام قطب العاصمة الثاني أتلتيكو.

وسيتولى المهاجم المخضرم لليستر سيتي الإنجليزي جوردان آيو (34 عاماً) شارة قيادة منتخب «النجوم السوداء» الذي سيفتقد جناح توتنهام محمد قدوس بسبب الإصابة.

وتواجه غانا منتخب ويلز في كارديف اليوم ودياً قبل السفر إلى أميركا الشمالية للمشاركة في العرس العالمي للمرة الخامسة، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وبنما.