كيربر تمنح زفيريف خطة الفوز بلقب رولان جاروس

2 يونيو 2026 13:56

باريس(د ب أ)
أعربت أنجيليك كيربر، آخر سيدة ألمانية توجت بلقب في البطولات الأربع الكبرى للتنس (جراند سلام)، عن أمنياتها بالتوفيق لمواطنها ألكسندر زفيريف في مسعاه نحو التتويج بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن لديه الكثير ليخسره في باريس.
وقالت كيربر:«إذا خسر سيتعرض لانتقادات من الجميع. إذا فاز، سيحتفل الجميع- هكذا هي الأمور في الرياضة التنافسية للأسف».
وأصبح زفيريف، المصنف الثالث على العالم، أبرز المرشحين لنيل اللقب يوم الأحد المقبل، بعد خروج المصنف الأول الإيطالي يانيك سينر والصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، بالإضافة لغياب الإسباني كارلوس ألكاراز للإصابة.
وخسر زفيريف مجموعة واحدة فقط، في طريقه نحو الصعود لدور الثمانية في باريس، حيث سيواجه الإسباني الشاب رافاييل خودار في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
ولم يفز زفيريف حتى الآن بلقب في البطولات الأربع الكبرى، حيث خسر المباراة النهائية ثلاث مرات في بطولات أميركا المفتوحة 2024 وفرنسا المفتوحة 2024 وأستراليا المفتوحة 2025.
وتوجت كيربر، التي اعتزلت اللعب عام 2024، بلقبي أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة عام 2016، ثم أحرزت لقبها الثالث في البطولات الكبرى بويمبلدون 2018، لتظل آخر ألمانية تحقق لقباً فردياً في الجراند سلام.
وقالت كيربر أن زفيريف يجب ألا يفكر كثيراً في الوضع الحالي الذي يعيشه، قائلة:«عندما تفوز ببطولة كبرى، فأنت ببساطة تفوز بها».
وأضافت أن زفيريف يتعامل مع الأمور بالطريقة الصحيحة من خلال اتباع نهج حذر، وأن عليه أن يتقدم يوماً بعد يوم دون استعجال.
وأكملت:«يجب أن يدرك نقاط قوته، وألا يفكر كثيراً خلال اللحظات الحاسمة من المباريات».

