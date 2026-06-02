حصاد حافل بالإنجازات للرياضة الإماراتية خلال شهر مايو

أبوظبي (وام)

حققت الرياضة الإماراتية إنجازات لافتة على المستويات الخليجية والعربية والقارية والدولية كافة خلال شهر مايو الماضي، وذلك في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، في تطور لافت يؤكد ما وصلت إليه من مكانة مرموقة.

وشهدت دورة الألعاب الخليجية التي تم تنظيمها في دولة قطر الحصول على 66 ميدالية، بواقع 13 ذهبية و19 فضية و34 برونزية.

وفي رياضة الفروسية، واصل فرسان الإمارات هيمنتهم على سباقات القدرة العالمية، حيث سيطروا على سباقي مهرجان ويندسور الملكي للفروسية في بريطانيا، بإحراز المراكز الثلاثة الأولى في سباق 120 كم "نجمتين"، وتصدر سباق 100 كم "نجمة".

كما حقق الفارس سالم ملهوف الكتبي لقب سباق "كاستلساغرا" الدولي للقدرة في فرنسا لمسافة 160 كم، فيما أضاف فارس المنصوري لقب سباق 120 كم ضمن البطولة نفسها.

وفي إنجاز آخر للفروسية، اختارت اللجنة الأولمبية الدولية الفارس عمر المرزوقي ضمن قائمة "القدوات الرياضية" لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، تقديراً لمسيرته وإنجازاته الرياضية.

وفي بطولات جمال الخيل العربية، اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية "إيكاهو" ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية إلى الفئة "A"، بما يعكس المكانة العالمية التي تحتلها الإمارات في دعم ورعاية الخيل العربية الأصيلة.

وسجل منتخب الإمارات لألعاب القوى حضوراً مميزاً خلال الشهر، بعدما اختتم مشاركته في البطولة العربية الحادية والعشرين للشباب والشابات تحت 20 عاماً في تونس بحصيلة بلغت 10 ميداليات متنوعة، بواقع 5 ذهبيات وفضية واحدة و4 برونزيات، إلى جانب تحقيق عدد من الأرقام القياسية.

وواصل منتخب ألعاب القوى أيضاً تألقه قارياً في بطولة آسيا الثانية والعشرين تحت 20 عاماً في هونغ كونغ، محرزاً المركز الرابع في الترتيب العام بين 30 دولة، بعد حصد 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات وبرونزية واحدة.

وشهدت رياضة الجودو الإماراتية نتائج متميزة على المستوى الدولي، حيث توجت لاعبة المنتخب إليزا ليتيف بالميدالية الذهبية لوزن تحت 78 كجم في بطولة دوشانبي الكبرى "جراند سلام" بطاجيكستان.

كما عزز المنتخب الوطني رصيده في بطولة أستانا "جراند سلام" بكازاخستان بحصد ميداليتين، فضية وبرونزية.

وتصدر السائق الإماراتي راشد الظاهري، الترتيب العام لبطولة "الفورمولا" الإقليمية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، عقب ختام الجولة الثالثة على حلبة "سبا-فرانكورشان" البلجيكية، والتي أقيمت بمشاركة 30 سائقاً من أكثر من 20 دولة، لتعزز هذه النتائج صدارته للبطولة، بعدما صعد إلى منصة التتويج مرتين بحلوله ثانياً في السباق الأول وثالثاً في السباق الثاني.

وفي الدراجات الهوائية، واصل فريق الإمارات للدراجات تألقه عالمياً، حيث أحرز السلوفيني تادي بوجاتشار، نجم الفريق، لقب طواف روماندي في سويسرا خلال مشاركته الأولى بالسباق، كما توج فريق الإمارات للشباب بلقب طواف البرتغال 2026، بعد أداء استثنائي تضمن ثلاثة انتصارات مرحلية، بينما فرض الفريق سيطرته على الترتيب العام بحلول الروسي ماتفي بولديريف أولاً والإسباني خايمي توريس ثانياً.

كما حقق دراج فريق الإمارات، الفرنسي بينوا كوسنفروي، لقب سباق "بوكل دو لا مايين"، مسجلاً أول ألقابه بقميص الفريق.

وفي الرجبي، حقق فريق شاهين إنجازاً بارزاً بحصوله على الميدالية الفضية في بطولة موناكو الدولية للسباعيات، بعد بلوغه المباراة النهائية ومواجهة بطل فرنسا.

وفي التجديف، أحرز فريق الحمرية للتجديف الحديث الميدالية الذهبية في بطولة تونس للتجديف الأولمبي كلاسيك، عبر الثنائي حمد عبدالله الحوسني وسالم المنصوري في منافسات الزوجي المزدوج تحت 19 عاماً.

وحققت الكرة النسائية الإماراتية تقدماً لافتاً على المستوى القاري، بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيف مسابقات أندية السيدات لموسم 2025-2026، والذي وضع الإمارات في المركز الثاني عشر آسيوياً والأول خليجياً وعربياً.

وسجل مجلس أبوظبي الرياضي إنجازاً عالمياً بحصوله على 7 جوائز ذهبية ضمن جوائز صناعة الرياضة في الشرق الأوسط "SPIA 2026"، إحدى أبرز الجوائز المتخصصة في القطاع الرياضي على مستوى المنطقة، والتي تحتفي بالمؤسسات والمبادرات والقيادات الرياضية الأكثر تأثيراً وتميزاً.

كما نال أيضاً جائزتين ضمن جوائز المؤتمر الدولي للرياضة 2026 في لندن، عن "ماراثون أبوظبي برعاية أدنوك" و"أكتيف هب"، تقديراً لجهوده في تطوير المبادرات الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية.