«الجوجيتسو» يعلن تفاصيل الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري في "مبادلة أرينا" بأبوظبي، لتواصل البطولة دورها المحوري في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، ومنصة رائدة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة.

وتأتي هذه الجولة كمحطة مهمة في الموسم المحلي، مع تصاعد حدة المنافسة بين الأندية الساعية إلى تعزيز مواقعها في الترتيب العام، فيما تواصل البطولة أداء رسالتها في بناء أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات، وصقل قدراتهم الفنية والبدنية، وإعدادهم بأفضل صورة للمشاركات القارية والعالمية، بما ينسجم مع رؤية الاتحاد الرامية إلى ترسيخ منظومة تنافسية مستدامة تدعم تطور اللعبة وتدعم المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة.

وتجسد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أحد أبرز النماذج الوطنية الناجحة في تطوير الرياضة الإماراتية، من خلال توفير بيئة تنافسية عالية المستوى تتيح للاعبين اكتساب الخبرات، وقياس جاهزيتهم الفنية، والارتقاء بمستوياتهم عبر مختلف المراحل العمرية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الحضور الإماراتي على الساحة الدولية وتحقيق العديد من الإنجازات المشرفة.

وتشهد الجولة الرابعة مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، حيث يُخصص اليوم الأول لمنافسات الرجال والسيدات ضمن فئات تحت 18 عاماً والكبار والأساتذة، فيما يشهد اليوم الثاني نزالات البنين والبنات لفئتي تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، على أن تختتم البطولة في اليوم الثالث بمنافسات البنين والبنات لفئة تحت 12 عاماً، إلى جانب فئات الأطفال، بما يعكس اتساع قاعدة الممارسين لرياضة الجوجيتسو في الدولة والنجاح المتواصل في استقطاب المواهب ورعايتها.

وتدخل الأندية منافسات الجولة الرابعة بطموحات كبيرة في سباق الترتيب العام، بعدما تصدر نادي بني ياس الترتيب عقب الجولة السابقة، وحل نادي العين في المركز الثاني، فيما جاء نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث، الأمر الذي يمنح منافسات هذه الجولة أهمية إضافية في ظل ارتفاع وتيرة التنافس على المراكز المتقدمة.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمنح الموسم المحلي إيقاعاً تنافسياً واضحاً، وتضع الأندية أمام اختبار متجدد لقدرتها على بناء فرق متوازنة عبر مختلف الفئات، بعيداً عن الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.

وأضاف أن هذه المنهجية تعزز عمق القاعدة الفنية داخل الأندية، وتدعم استمرارية التطور من الفئات السنية وصولاً إلى مستويات الكبار والأساتذة، مشيراً إلى أن منافسات فئة البدلة تضيف بعداً فنياً مهماً لما تتطلبه من دقة في التحكم، وقراءة للمنافس، وانضباط في إدارة النزالات.

وأكد أن الحضور العائلي، تزامناً مع "عام الأسرة"، يمثل جزءاً أساسياً من قيمة البطولة، كونه يحول المشاركة الرياضية إلى تجربة تربوية ومجتمعية تسهم في تعزيز الثقة والانتماء لدى اللاعبين منذ المراحل الأولى.

من جانبه، قال سانتياجو ريبامار، مدرب نادي بني ياس، إن تصدر فريقه للترتيب العام يمنحه دافعاً إضافياً لمواصلة العمل والمحافظة على المستوى ذاته من الأداء، مؤكداً أن هذه المرحلة من الموسم تتطلب تركيزاً عالياً على التفاصيل الدقيقة، خصوصاً في منافسات البدلة التي تعتمد على السيطرة الجيدة، وإدارة النقاط بذكاء.

وأضاف أن المنافسة القوية مع أندية بحجم نادي العين للجوجيتسو والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تجعل الجولة الرابعة اختباراً حقيقياً لقدرة اللاعبين على المحافظة على نسق الأداء والبناء على النتائج التي تحققت خلال الجولات الماضية.