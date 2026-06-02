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الرياضة

الشارقة تستضيف نهائيات بطولتي القوس والسهم واكتشاف المواهب

الشارقة تستضيف نهائيات بطولتي القوس والسهم واكتشاف المواهب
2 يونيو 2026 22:45

 

الشارقة (وام)
ينظم اتحاد القوس والسهم منافسات الدوري النهائي لبطولتي الإمارات داخل الصالات واكتشاف المواهب يومي 6 و7 يونيو الحالي على صالة نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، بمشاركة 123 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.
وأوضح الاتحاد أن النهائيات ستشهد تتويج الفائزين في مختلف الفئات، وذلك ضمن آخر بطولات الموسم الرياضي 2025-2026.
وأكد أن اختيار اللاعبين واللاعبات المشاركين في المرحلة النهائية للبطولتين جاء وفق نظام النقاط المعتمد في لوائح الاتحاد، بعد تأهلهم من خلال المنافسات التي أقيمت خلال الموسم.
وأشار إلى أن المتأهلين يمثلون أندية أبوظبي، والحمرية، والمدام، والحرس الأميري، والشارقة الرياضي للمرأة، والفجيرة للفنون القتالية، ودبا الحصن، وخورفكان، والشارقة للألعاب الفردية، والبطائح، ومليحة، ونادي الثقة للمعاقين، ونادي دبي لأصحاب الهمم، إلى جانب أكاديمية دي آرشرز، وأكاديمية مشرف.

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