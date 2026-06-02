لوكاكو يعود لمنتخب بلجيكا في «الـ 90»



رييكا (رويترز)

سجل روميلو لوكاكو، هداف منتخب بلجيكا التاريخي، هدفه الدولي التسعين ليعزز رقمه القياسي، وذلك في ظهوره ​الأول مع المنتخب الوطني بعد غياب دام عاما كاملا، خلال الفوز الودي على كرواتيا 2-صفر خارج الديار اليوم الثلاثاء، ضمن التحضيرات لكأس العالم ⁠لكرة القدم.

وافتتح القائد يوري تيليمانس التسجيل مستفيدا من هفوة ​دفاعية، قبل أن يهز لوكاكو الشباك في الرمق الأخير ​في ‌أول ظهور دولي له منذ ⁠12 شهرا.

ودخل ​المهاجم البالغ 33 عاما اللقاء بديلا، لينطلق بثقة ويسدد كرة قوية استقرت في الشباك، في محاولة لمحو آثار موسم صعب على مستوى الأندية مع نابولي، إذ لم ‌يبدأ أي مباراة أساسيا وعانى من إصابة في عضلات ‌الفخذ الخلفية.

وجاء هدف تيليمانس في الدقيقة 38 من مسافة قريبة، بعد عجز دفاع كرواتيا عن التعامل مع عرضية خطيرة ​أرسلها جيريمي دوكو إثر انطلاقة مميزة. وشكلت المباراة فرصة للمدربين لتجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل انطلاق كأس العالم، إذ أشرك منتخب كرواتيا عشرة بدلاء، بينما اكتفى المنتخب البلجيكي بمنح لوكاكو دقائق محدودة في ‌آخر 18 دقيقة من المباراة.

وكاد هانز ​فاناكن، أحد ثمانية بدلاء دفع بهم المدرب البلجيكي، أن يعزز النتيجة حين ارتقى برأسه لركنية تيليمانس في الدقيقة 74، لكن كرته ارتدت من العارضة.

وعلى الجانب ​الآخر، لم يخلُ اللقاء ‌من ⁠محاولات كرواتية، ‌إذ سدد أنتي بوديمير كرة ‌اصطدمت في العارضة في الشوط الثاني، بينما أنقذ تيبو كورتوا مرماه ببراعة بتصديه لتسديدة ⁠لوكا مودريتش قبل نهاية الشوط الأول. وسيخوض المنتخب الكرواتي مباراة ودية ​أخرى أمام سلوفينيا في فارازدين يوم الأحد، فيما تستضيف بلجيكا منتخب تونس في بروكسل يوم السبت.

وفي نهائيات كأس العالم، تستهل بلجيكا مشوارها في المجموعة السابعة بمواجهة مصر في سياتل يوم 15 يونيو، بينما تبدأ كرواتيا ​منافساتها في المجموعة 12 بلقاء إنجلترا في دالاس ​يوم 17 يونيو.