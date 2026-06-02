الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رحيمي يسجل هدفاً من ركلة جزاء.. المغرب يكتسح مدغشقر برباعية

رحيمي يسجل هدفاً من ركلة جزاء.. المغرب يكتسح مدغشقر برباعية
3 يونيو 2026 00:01
  •  


الرباط (رويترز)
سجّل إسماعيل الصيباري ثنائية ليكتسح المغرب منتخب مدغشقر 4 -صفر في المباراة الودية التي ​جمعت بينهما أمس الثلاثاء على ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وتألق الصيباري ⁠بتسجيله هدفين في الدقيقتين الرابعة و24، قبل أن يعزز ​سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الثالث من ركلة ​جزاء ‌في الدقيقة 78، فيما اختتم ⁠أيوب ​الكعبي الرباعية في الدقيقة 87.
ودخل «أسود الأطلس» المواجهة بقوة، حيث افتتحوا التسجيل مبكراً عبر الصيباري الذي حوّل برأسه ركلة ركنية نفذها بلال الخنوس ‌نحو القائم البعيد داخل الشباك في الدقيقة الرابعة.
وواصل ‌أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، وكاد نصير مزراوي أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 19 بتسديدة قوية ارتدت ​من العارضة.
وعاد الصيباري ليهز الشباك مجدداً في الدقيقة 24، بعدما استغل خطأ دفاعياً من منتخب مدغشقر، خطف على إثره الكرة ووضعها في المرمى، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني.
واستمر تفوق المنتخب ‌المغربي في الشوط الثاني، ​حتى احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 78 إثر عرقلة تعرض لها عز الدين أوناحي داخل منطقة الجزاء، نفذها رحيمي بنجاح ليضيف ​الهدف الثالث.
وقبل نهاية ‌المباراة، ⁠اختتم أيوب ‌الكعبي مهرجان الأهداف في ‌الدقيقة 87، بعدما قاد إبراهيم دياز هجمة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، ⁠وسدد كرة ارتدت من القائم، ليتابعها الكعبي ​في الشباك.
ومن المقرر أن يسافر المنتخب المغربي إلى الولايات المتحدة لخوض مباراته الودية الأخيرة أمام النرويج يوم الأحد المقبل، قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، حيث أوقعته القرعة في مجموعة ​تضم البرازيل وأسكتلندا وهايتي.

  •  
  •  

 

أخبار ذات صلة
لوكاكو يعود لمنتخب بلجيكا في «الـ 90»
17.57 مليار يورو القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026
منتخب المغرب لكرة القدم
منتخب مدغشقر
سفيان حيواني
كأس العالم
المونديال
آخر الأخبار
محمد عيسى متحدثاً أمام الجلسة الـ 14 للبرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقدونيا الشمالية (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: السلام الحقيقي لا يتحقق في ظل انتهاك سيادة الدول
3 يونيو 2026
اكتظاظ مضيق هرمز بعشرات السفن جراء الممارسات الإيرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تشترط فتح «هرمز» كاملاً لإنهاء الحصار على إيران
3 يونيو 2026
الرئيس الصربي مستقبلاً صقر غباش والوفد المرافق له (من المصدر)
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن الخليج العربي جزء من منظومة الأمن الدولي
3 يونيو 2026
جانب من مشاركة محمد السهلاوي بالمؤتمر (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات: نهج ثابت في محاربة التطرف والإرهاب
3 يونيو 2026
آثار الدمار الواسع جراء غارة إسرائيلية في صور (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأغذية العالمي»: لبنان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة
3 يونيو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©