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الرياضة

الجزائر تحسم الجدل حول أرقام قمصان اللاعبين في المونديال

الجزائر تحسم الجدل حول أرقام قمصان اللاعبين في المونديال
3 يونيو 2026 08:47

الجزائر(د ب أ)
احتفظ أغلبية لاعبي منتخب الجزائر، الذي يستعد للظهور في بطولة نهائيات كأس العالم التي تنطلق لاحقاً هذا الشهر بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالأرقام التي اعتادوا حملها في المواعيد السابقة.
وسيظهر القائد رياض محرز، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في البطولة كأساسي، الرقم 7 كالمعتاد، بعدما حمل رقم 21 في مونديال 2014. واحتفظ القائد الثاني عيسى ماندي، بالرقم 2، في حين ظهر في كأس العالم بالبرازيل حاملاً الرقم 20.
أما نبيل بن طالب، آخر اللاعبين من الجيل الحالي الذي شارك رفقة محرز وماندي، في مونديال 2014، وهو بالرقم 14، فاستعاد الرقم 19 الذي تنازل عنه في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بسبب استبعاده بقرار من المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش.
وما عدا الحارس ملفين ماستيل الذي سيحمل الرقم 1، وأمين جويري، الرقم 9، وفارس شايبي، الرقم 10، ورفيق بلغالي الرقم 17، وعادل بولبينة، الرقم 20، وفارس قدجيميس، الرقم 25، فإن بقية اللاعبين حافظوا على نفس الأرقام التي ظهروا بها في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، أو في المباريات السابقة للخضر.
يشار إلى أن المنتخب الجزائري سيلاقي مضيفه المنتخب الهولندي ودياً، اليوم الأربعاء، استعداداً لمشاركته في نهائيات كأس العالم .
وتستهل الجزائر مشوارها في البطولة بملاقاة الأرجنتين حاملة اللقب يوم 17 يونيو بمدينة كنساس سيتي، ثم الأردن يوم 23 من الشهر نفسه بمدينة سان فرانسيسكو، قبل العودة إلى كنساس سيتي لمواجهة النمسا يوم 27 يونيو، في ختام مباريات المجموعة العاشرة.

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