الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هايتي ترسل البُشرى السارة إلى منتخب مصر قبل المونديال

هايتي ترسل البُشرى السارة إلى منتخب مصر قبل المونديال
3 يونيو 2026 09:39

فلوريدا (رويترز)
سحقت هايتي منتخب نيوزيلندا 4-صفر في مباراة تحضيرية لكأس العالم لكرة القدم أقيمت في فورت لودرديل بولاية فلوريدا أمس الثلاثاء، لتسعد الجماهير الهايتية الصاخبة وتفسد ​في الوقت ذاته الظهور التاريخي لقائد نيوزيلندا كريس وود.
وافتتح روبن بروفيدانس التسجيل في الدقيقة 12 على ملعب إنتر ميامي، قبل أن يعزز البديل ليني جوزيف تقدم المنتخب ⁠الكاريبي، المصنف 82 عالمياً، بعد ست دقائق من انطلاق الشوط الثاني.
وأضاف فرانتزدي ​بييرو الهدف الثالث بضربة رأس مع مرور ساعة من اللعب، قبل ​أن يختتم ‌ماركوس لاكروا الرباعية بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، ⁠ليؤكد ​تفوق هايتي في أمسية شهدت تفككاً كاملاً لدفاع نيوزيلندا. وشابت استعدادات هايتي مشاكل تتعلق بالتأشيرة، بعدما عجز لاعب الوسط وودنسكي بيير، الوحيد المقيم في الدولة الكاريبية ضمن التشكيلة، عن خوض المباراة بسبب تأخر صدور تأشيرته الأميركية.
ووصل ‌بيير إلى مطار ميامي قرب نهاية الشوط الأول برفقة ‌مسؤولي الاتحاد الهايتي، على أمل متابعة الدقائق الأخيرة من اللقاء.
من جانبه، أصبح كريس وود اللاعب الأكثر تمثيلاً ​لمنتخب نيوزيلندا برصيد 89 مباراة دولية، متجاوزاً إيفان فيسيليتش، إلا أن هذا الإنجاز جاء في ليلة مخيبة لمهاجم نوتنجهام فورست. وصنع وود أبرز فرص فريقه في الشوط الأول عبر محاولة مقصية، لكن الحارس جوني بلاسيد تألق وتصدى لها على خط المرمى.
وظهر حارس نيوزيلندا أليكس ‌بولسن بأداء متواضع في اختبار ​مهم لإثبات جدارته بالمركز الأساسي، كما قدم المدافع فين سورمان شوطاً أولاً للنسيان، إذ يتحمل الاثنان مسؤولية الهدف الافتتاحي بعدما راوغ بروفيدانس منافسه سورمان داخل المنطقة وسدد الكرة من زاوية ضيقة فوق الحارس. وفي ​الدقيقة 17، سقط الظهير تيم ‌باين ⁠داخل منطقة ‌الجزاء إثر احتكاك مع بلاسيد، لكن الحكم ‌لم يحتسب ركلة جزاء في ظل غياب تقنية حكم الفيديو المساعد. وفي الشوط الثاني، دفع مدرب نيوزيلندا دارين ⁠بيزلي بالحارس ماكس كروكومب ضمن سلسلة تغييرات، إلا أن شباكه استقبلت ثلاثة ​أهداف إضافية مع استمرار الانهيار الدفاعي. واستثمر جوزيف تمريرة بين المدافعين مايكل بوكسال وفرنسيس دي فريس ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك، قبل أن يضيف بييرو هدفا برأسه دون رقابة من مسافة قريبة في الدقيقة 62. واختتم لاكروا المهرجان التهديفي في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من حافة المنطقة ​استقرت في الزاوية اليمنى، لتشتعل مدرجات الجماهير الهايتية التي ​غلب عليها اللونان الأزرق والأحمر.
ويتواجد منتخب هايتي في المجموعة الثالثة مع منتخبات البرازيل والمغرب واسكتلندا، فيما يتواجد منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا ومصر وإيران، ما يجعل هزيمة نيو وتراجع مستواه بشرى سارة للمنتخب المصري.

أخبار ذات صلة
لوكاكو يعود لمنتخب بلجيكا في «الـ 90»
غاب نيمار وحضر فينيسيوس في ليلة «سداسية البرازيل» على بنما
تصفيات كأس العالم
منتخب مصر
هايتي
نيوزيلندا
آخر الأخبار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» توقّع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد.. «بيئة أبوظبي» توقّع اتفاقية شراكة تنظيمية مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة
اليوم 11:48
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
اليوم 11:25
هالاند ولوكا زيدان وشوبير يتصدّرون قائمة لاعبين على خُطى الآباء في المونديال
الرياضة
هالاند ولوكا زيدان وشوبير يتصدّرون قائمة لاعبين على خُطى الآباء في المونديال
اليوم 11:20
دبي
الأخبار العالمية
"غرف دبي" تبحث مع رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية تعزيز حركة التجارة والاستثمار البينية
اليوم 11:15
قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ وعدد من المسيّرات الإيرانية
الأخبار العالمية
قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ وعدد من المسيّرات الإيرانية
اليوم 10:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©