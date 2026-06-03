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«الفيفا» يحتفي بمونديال 2026 بحفل موسيقي يربط 3 دول

«الفيفا» يحتفي بمونديال 2026 بحفل موسيقي يربط 3 دول
3 يونيو 2026 10:06

برلين (د ب أ)
تنطلق احتفالات كأس العالم 2026 يوم الأربعاء المقبل، من خلال حفل موسيقي مباشر متعدد المدن يقام لأول مرة من نوعه، ويربط بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم المنظِّمة لمسابقة «جائزة جرامي».
وتستضيف مدينة لوس أنجلوس حفل العد التنازلي في الولايات المتحدة، بمشاركة فرقة «ميجور ليزر» بقيادة ديبلو والنجم دافيدو، مع الإعلان عن أسماء فنانين إضافيين في وقت لاحق.
وستُفتح أبواب صالة «كريبتو دوت كوم أرينا» عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت المحيط الهادئ، على أن يبدأ البث المباشر للحفل في الساعة السادسة مساء.
وتُطرح التذاكر للبيع اعتباراً من اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ.
وبعد الإعلان عن قوائم الفنانين المشاركين في تورونتو ومكسيكو سيتي، تتجه الأنظار الآن إلى لوس أنجلوس، حيث ينتظر المشجعون احتفالاً استثنائياً يوم الأربعاء المقبل.
ويأتي الحفل ضمن تجربة موسيقية مباشرة ومتزامنة، تقام للمرة الأولى عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وتهدف إلى ربط الجماهير في الدول الثلاث المستضيفة من خلال كرة القدم والموسيقى والثقافة، تمهيداً لانطلاق كأس العالم 2026.
وستحتضن لوس أنجلوس احتفالاً حافلاً بالطاقة والحيوية، يتصدّره كلٌّ من «ميجور ليزر» بقيادة ديبلو و«دافيدو»، وهما أول فنانين يتم الإعلان عن مشاركتهما في أمسية يُتوقع أن تكون مميزة تجمع بين الموسيقى وكرة القدم والثقافة.
كما سيتم عرض فقرات مباشرة من مكسيكو سيتي وتورونتو، بمشاركة الفنانين الذين سبق الإعلان عنهم، وهم: برايان آدامز، ونورا فتحي، وسانجوي، وفيجدريم، وأيه إتش أي، ووايكليف جين، بالإضافة إلى لوس أنجلوس أزوليس، وبليندا، وإيلينا روز.
وقال مانولو زوبيريا، المدير التنفيذي للبطولة في الولايات المتحدة: «تعكس سلسلة حفلات العدّ التنازلي الشّغف والوحدة والروابط الثقافية التي تجمع بين الدول الثلاث المضيفة والعالم بأسره، وهي القيم التي تميز كأس العالم 2026».
وأضاف: «قبل يومين فقط من المباراة الافتتاحية في الولايات المتحدة، ستقدم لوس أنجلوس عرضاً لا يُنسى بمشاركة نخبة من النجوم في واحدة من أبرز عواصم الترفيه العالمية، حيث تمتزج الموسيقى وكرة القدم والجماهير في احتفال عالمي استعداداً لاستقبال العالم».

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