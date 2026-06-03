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الرياضة

منتخب إيران يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026

منتخب إيران يحسم موقفه من المشاركة في مونديال 2026
3 يونيو 2026 11:59

إسطنبول (أ ف ب)
تصل بعثة منتخب إيران لكرة القدم إلى المكسيك صباح الأحد للالتحاق بمعسكرها في تيخوانا، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لـ«تيم ملّي».
وأوضح المكتب في بيان أن «المنتخب الإيراني سيغادر مدينة أنطاليا التركية عند الساعة 15:20 من يوم السبت المقبل متوجهاً إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، على أن يصل في الساعة 01:30 من فجر الأحد 7 يونيو».
ويواصل المنتخب الإيراني استعداداته للمونديال، المقرر إقامته بين 11 يونيو و19 يوليو، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، فيما لا يزال لاعبوه ينتظرون الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث سيخوضون مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات.
وكان رئيس الاتحاد الإيراني، مهدي تاج، قد أكد مساء الاثنين أن المنتخب سيحصل على التأشيرات المكسيكية «خلال يوم (الثلاثاء) أو يومين (الأربعاء)، مضيفاً أن التأشيرات الأميركية ستُصدر لاحقاً بشكل سريع.
وأجبرت التطورات الجيوسياسية المنتخب الإيراني على تغيير مقر معسكره الأساسي في اللحظات الأخيرة، بعدما كان مقرراً إقامته في مدينة توكسون بولاية أريزونا الأميركية.
ويستهل المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم بمواجهة نيوزيلندا في لوس أنجلوس في 15 الجاري، قبل لقاء بلجيكا في 21 منه، ثم مصر في 26 بمدينة سياتل.
وقبل انطلاق البطولة، يخوض «تيم ملي» مباراة ودية أخيرة أمام مالي، الخميس، في أنطاليا.

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