ديزيريه اختار فرنسا وجيلا يمثّل كوت ديفوار.. «ودية نانت» تختبر عائلة دوي

برلين (د ب أ)

يلتقي الشقيقان ديزيريه وجيلا دوي في مباراة ودية غداً الخميس، قبل مشاركتهما في كأس العالم لكرة القدم مع منتخبين مختلفين.

وأحياناً يكون للقدر طريقته الخاصة في رسم المفارقات. كان ديزيريه دوي في الخامسة من عمره فقط عندما لفت أنظار كشافي المواهب في نادي رين الفرنسي، في قصة تؤكد المقولة الشهيرة: «أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب».

في ذلك الوقت، كان ديزيريه يستعرض مهاراته في التلاعب بالكرة على خط التماس بكرة تبدو مهترئة، بينما كان مدربو فريق تحت 9 سنوات في رين يراقبون شقيقه جيلا خلال فترة اختبار. وبعد انتهاء الحصة التدريبية، تحرّك النادي سريعاً للتعاقد مع الشقيقين الموهوبين.

ولم يكن أحد يتخيل أن تلك اللحظة ستكون بداية رحلة استثنائية للأخوين دوي. فمنذ ظهوره الأول مع الفريق الأول لرين في أغسطس 2022، أثبت ديزيريه قدرات هائلة تجاوزت كل التوقعات. أما جيلا، فخاض أول مباراة رسمية له مع الفريق الأول في فبراير من العام التالي، عندما شارك في الفوز 3/ صفر على ستراسبورج بالدوري، بديلاً لشقيقه الأصغر البالغ آنذاك 17 عاماً، والذي قدّم أداءً رائعاً سجّل خلاله هدفاً وصنع آخر.

وبعد تألقهما مع نادي الطفولة، قرّر الشقيقان خوض تجربة جديدة عقب موسم 2023/ 2024، حيث انتقل جيلا إلى ستراسبورج في يوليو 2024، بينما أكمل ديزيريه، الذي كان محل اهتمام العديد من الأندية، انتقاله البارز إلى باريس سان جيرمان بعد شهر واحد.

ولم يقتصر اختلاف مسيرتيهما على مستوى الأندية فقط، فالأخوان المولودان في مدينة أنجيه لأم فرنسية وأب إيفواري، سلكا أيضاً طريقين مختلفين على الصعيد الدولي، وأصبحا الآن على أعتاب المشاركة الأولى لهما في كأس العالم، كلٌّ منهما بقميص منتخب مختلف.

ومنذ استدعائه الأول لمباراتين ودّيتين أمام بنين وأوروجواي في مارس 2024، أصبح جيلا عنصراً أساسياً في منتخب كوت ديفوار.

أما ديزيريه، فقد خاض أول مباراة له مع منتخب فرنسا الأول في مارس من العام الماضي أمام كرواتيا، وبعد ست مباريات دولية فقط ضمن مكانه في قائمة المدرب ديدييه ديشامب، المكونة من 26 لاعباً، للمشاركة في كأس العالم 2026.

وعن علاقتهما قال ديزيريه لبرنامج «تيليفوت تي في»: «أنا وأخي أشبه بتوأمين. هكذا شعرنا دائماً منذ الصغر. لدينا رابط استثنائي تحدّث عنه الكثيرون على مرّ السنين. نخبر بعضنا بكل شيء ولا توجد بيننا أسرار. إنه دعم هائل لي في حياتي اليومية».

أما بالنسبة لجيلا، الشقيق الأكبر، فقال في وقت سابق لوسائل الإعلام الرسمية لنادي رين: «شقيقي الصغير كان إلى جانبي في كل خطوة من رحلتنا. أنا أمهّد له الطريق وهو يسير خلفي. نريد أن نظهر للجميع ما الذي تستطيع عائلة دوي تقديمه».

وكان ذلك في نوفمبر 2021، ويمكن القول إن الشقيقين أوفيا بهذا الوعد.

ورسّخ جيلا مكانته كأحد أبرز الأظهرة اليمنى في الدوري الفرنسي، بل حمل شارة قيادة ستراسبورج في عدة مناسبات الموسم الماضي، الذي شهد وصول فريقه إلى الدور قبل النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي.

أما ديزيريه، فكان أحد العناصر الرئيسية في آلة باريس سان جيرمان التي اكتسحت منافسيها في طريقها للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لموسمين متتاليين. وفي نهائي عام 2025، سجّل هدفين وصنع هدفاً آخر في أداء مُذهل ساهم في اكتساح إنتر ميلان بنتيجة 5/ صفر. ثم واصل تألقه في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية، حيث توج بجائزة أفضل لاعب شاب.

والآن يستعد الشقيقان لاختبار الروابط العائلية في أميركا الشمالية. فمنتخب فرنسا يُعد من أبرز المرشحين للفوز باللقب، ويعتمد في سعيه لإضافة النجمة الثالثة إلى قميصه - والتي ستكون الختام المثالي لمسيرة ديشامب - على كوكبة من النجوم الهجوميين مثل كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه، ما يمنح المدرب الفرنسي وفرة من الخيارات التي يحلم بها أي مدرب.

وفى الوقت ذاته، قد يكون منتخب كوت ديفوار أحد المنتخبات القادرة على صنع المفاجأة، بفضل مجموعة من أبرز المواهب التي عرفها المنتخب في السنوات الأخيرة، مثل أماد ديالو ويان ديوماندي ونيكولا بيبي، الذين يتطلعون لقيادة «الأفيال» إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

وقد يتواجه الشقيقان قبل انطلاق منافسات كأس العالم، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وكوت ديفوار في مباراة ودّية بمدينة نانت غداً الخميس. وكأن مواجهة عائلية واحدة هذا الأسبوع لا تكفي، فكيف سيكون الحال إذا التقيا مجدداً على ملاعب أميركا الشمالية خلال المونديال.