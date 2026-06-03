مجموعة منتخبنا في «آسيا 2027» تترقب الفائز من لبنان واليمن

بيروت (أ ف ب)

يخوض المنتخب اللبناني وضيفه اليمني مواجهة حاسمة لتحديد المتأهل الأخير إلى نهائيات كأس آسيا 2027 لكرة القدم في السعودية، الخميس، على استاد حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة المعتمدة أرضاً للمنتخب اللبناني، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وكانت المباراة تأجّلت بسبب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

ويتأهل الفائز من هذا اللقاء إلى المجموعة الخامسة في النهائيات، إلى جانب كوريا الجنوبية وفيتنام والإمارات.

ويحتاج منتخب لبنان للتعادل على الأقل لحسم التأهل، إذ يتصدر المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، بينما لا بديل أمام منتخب «نسور سبأ» عن الفوز بعدما جمع 11 نقطة في المركز الثاني.

وستكون هذه المباراة الأولى للمدرب الجزائري مجيد بوقرة بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب لبنان مع مساعده جمال مصباح.

ويتطلع مدرب المنتخب الجزائري المحلي السابق المتوّج بلقب كأس العرب 2021، إلى انطلاقة قوية مع منتخب «الأرز» بالتأهل إلى النهائيات القارية.

وسيعوّل بوقرة على المحترفين في الخارج، ومن بين أبرزهم مدافع باتشوكا المكسيكي بيدرو بو ديب، إلى جانب مهاجم دهوك العراقي كريم درويش، ولاعب أوديفولد السويدي ليوناردو شاهين ومهاجم ويمبلدون الإنجليزي عمر شعبان.

كما ضمّت القائمة وجوهاً جديدة، من بينها لاعب الوسط علي الفضل، والجناح الشاب جيمي قازان المحترف مع إنوسيس باراليمني القبرصي، إضافة إلى أوستن أيوبي لاعب أديلايد يونايتد الأسترالي، فضلاً عن اللاعبين المحليين مثل الحارس مصطفى مطر ولاعب الوسط المخضرم محمد حيدر.

وسيفتقد منتخب «الأرز» عناصر مهمة، أبرزها مهاجم هانوفر الألماني حسين شكرون للإصابة، ولاعب براغا البرتغالي سامي مرهج بسبب الإيقاف.

وأبدى بوقرة الفخر بتولي تدريب منتخب لبنان، مضيفاً: «لدينا خطوة نحو كأس آسيا ولدي مشروع مع منتخب لبنان. التأهل سيكون أول خطوة في هذا المشروع الذي يثير حماسي وينتظرنا عمل كبير لبناء فريق يستهدف التأهل إلى كأس العالم 2030، ولهذا المباراة ضد اليمن نهائية وليست سهلة».

وتابع: «الفريق جاهز لهذه المهمة، ولدينا هدف مزدوج هو إسعاد الشعب اللبناني والتواجد في السعودية».

واستعدّ المنتخب اليمني أيضاً في الدوحة بإشراف المدير الفني الجزائري نور الدين ولد علي الذي لم يُخف طموحه بالتأهل، قائلاً: «سندخل اللقاء بصرامة وقوة وسنقاتل بقوة من أجل التأهل».

ويمتلك المنتخب اليمني تشكيلة جيدة أبلت بلاءً حسناً في مشاركاته الأخيرة، حيث يعوّل الفريق على 11 محترفاً في دوريات العراق وعمان والبحرين والسعودية، في مقدمهم ناصر محمدوه والمدافع رامي الوسماني وعبد الواسع المطري والمهاجم عمر الضاحي.