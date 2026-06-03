10 ألقاب تقود «فتيات شطرنج الشارقة» إلى موسم استثنائي

الشارقة (الاتحاد)

واصل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة تأكيد حضوره القوي على ساحة الشطرنج المحلي، بعدما حقق حصيلة مميزة خلال الربع الأول من الموسم الحالي، بحصد 10 ألقاب وإنجازات متنوعة في البطولات المحلية، في مؤشر واضح على التطور المستمر للمستويات الفنية للاعبات، ونجاح البرامج التطويرية التي ينتهجها النادي.

وشهدت الفترة الماضية تألقاً لافتاً للاعبات النادي في المنافسات الفردية والجماعية، حيث تُوّج فريق تحت 10 سنوات بلقب الدوري العام للفرق، كما أحرز فريق تحت 18 سنة لقب الدوري العام للفرق، في إنجاز يعكس قوة القاعدة السنية واستمرارية العمل الفني داخل النادي.

وعلى صعيد الإنجازات الفردية، برزت اللاعبة عنود عيسى بتحقيقها ثلاثة ألقاب مهمة، تمثّلت في الفوز بالمركز الأول في بطولة الإمارات للشطرنج السريع تحت 16 سنة، وبطولة الإمارات للشطرنج السريع للسيدات، إلى جانب بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف للسيدات، لتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز المواهب الصاعدة في الدولة.

كما واصلت اللاعبة عهود عيسى تألقها بحصد المركز الثاني في بطولة الإمارات للشطرنج السريع تحت 16 سنة، فيما أحرزت اللاعبة مريم خالد المركز الثاني في بطولة الإمارات للشطرنج السريع، وحققت بدرية السويدي المركز الثاني في بطولة الإمارات للشطرنج الخاطف.

وأكدت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النتائج المشرّفة التي حققتها اللاعبات تُمثل إضافة جديدة إلى سلسلة التميز في مختلف المنافسات، وتعكس جودة منظومة العمل داخل النادي في جميع الظروف، إلى جانب التطور المستمر في المستويات التنافسية.

وقالت إن ما تحقق خلال الربع الأول يمثّل دافعاً قوياً ومحفّزاً للمشاركات المقبلة، مشيدةً بالأداء الرفيع والتنافسية العالية والإصرار الكبير الذي أظهرته اللاعبات في مختلف البطولات.

وهنّأت الشامسي اللاعبات المتفوّقات على النتائج المميزة، مؤكدةً أن النادي يواصل تنفيذ استراتيجياته المستقبلية الهادفة إلى تمكين اللاعبات وتطوير مهاراتهنَّ، بما يسهم في الوصول إلى منصات التتويج ورفع اسم الدولة عالياً، بدعم القيادة الرشيدة ورؤيتها في تمكين الرياضة النسائية.