صدمة المليارات.. تشيلسي يقود أغلى الأندية المحرومة من المشاركات الأوروبية!

معتز الشامي (أبوظبي)

أصبح الحديث عن الإخفاق وعدم تحقيق التوقعات جزءاً أساسياً من كرة القدم الحديثة، خاصة في ظل الميزانيات الضخمة المخصّصة للتعاقدات والإنفاق المتزايد في كُبرى الدوريات الأوروبية. ومع تزايد الضغوط الجماهيرية والإعلامية، تزداد حدّة الانتقادات عندما تفشل الأندية الكبرى في حجز مقعد أوروبي.

وبحسب بيانات «ترانسفير ماركت»، فإن 8 من أصل 10 أندية صاحبة أعلى قيمة سوقية، والتي أخفقت في التأهل للمسابقات الأوروبية الموسم المقبل تنتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعكس شدة المنافسة في إنجلترا أكثر من أي وقت مضى.

وجاء تشيلسي في صدارة الأندية الأكثر قيمة سوقية التي ستغيب عن البطولات الأوروبية خلال موسم 2026-2027، رغم أن قيمة تشكيلته تبلغ نحو 1.16 مليار يورو.

وأنهى النادي اللندني الموسم في المركز العاشر، ليخرج من سباق التأهل القاري بالكامل. وقد يرى البعض أن الغياب الأوروبي قد يمنح المدرب الجديد تشابي ألونسو فرصة للعمل بهدوء مع الفريق في الموسم المقبل بسبب انخفاض عدد المباريات.

واحتلّ توتنهام المركز الثاني في هذا التصنيف بقيمة سوقية تبلغ 803 ملايين يورو، رغم أنه نجا من الهبوط في الجولة الأخيرة وأنهى الموسم في المركز السابع عشر.

أما نيوكاسل يونايتد، فجاء ثالثاً بقيمة سوقية تصل إلى 708 ملايين يورو بعد موسم مخيّب أنهاه في المركز الثاني عشر، ليغيب عن المسابقات الأوروبية، رغم امتلاكه واحدة من أغلى التشكيلات في القارة.

ويُكمل نوتنجهام فورست (568 مليون يورو)، وبرينتفورد (470 مليون يورو)، المراكز الخمسة الأولى، يليهما إيفرتون (450 مليون يورو).

لم يقتصر الأمر بالكامل على أندية الدوري الإنجليزي، حيث احتل آينتراخت فرانكفورت الألماني المركز السابع بـ (389 مليون يورو)، يليه فولهام الإنجليزي بـ (387 مليون يورو).

ويُكمل قائمة العشرة الأوائل، ستراسبورج الفرنسي (362 مليون يورو)، وليدز يونايتد (346 مليون يورو).

في المقابل، كان خيتافي الإسباني أحد أبرز مفاجآت الموسم، حيث نجح في التأهل إلى البطولات الأوروبية، رغم أن القيمة السوقية لفريقه لا تتجاوز 82.9 مليون يورو، وهي الأقل بين جميع الفرق المتأهلة أوروبياً من الدوريات الخمسة الكبرى.

وأنهى النادي الإسباني الموسم في المركز السابع، متفوّقاً على أندية أكثر ثراء وشهرة مثل فالنسيا وريال سوسيداد وأتلتيك بلباو، ليؤكد أن النجاح لا يعتمد دائماً على حجم الإنفاق أو القيمة السوقية.