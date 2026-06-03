أميركا تكرم بيكهام بنجمة «ممشى المشاهير» في هوليوود

لوس أنجلوس (أ ف ب)

سيمنح نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام نجمة في ممشى المشاهير بهوليوود، وذلك بالتزامن مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يحضر حفل الكشف عن النجمة، الذي سيُقام في 12 يونيو، كل من الممثل الشهير توم كروز، وزوجة اللاعب، المغنية السابقة ومصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام، حيث سيتم تكريم قائد المنتخب الإنجليزي السابق على أحد أشهر المعالم في هوليوود.

وسيقام التكريم لبيكهام (51 عاماً) قبل ساعات من انطلاق أول مباراة تُقام على الأراضي الأميركية ضمن النسخة الحالية من كأس العالم، التي تستضيفها بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقالت آنا مارتينيز من غرفة تجارة هوليوود إن "تكريم ديفيد بيكهام بنجمة في فئة الترفيه الرياضي، يأتي في توقيت مناسب مع استعداد الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم".

وأضافت أن "دور بيكهام في رفع شعبية كرة القدم في أميركا، وتأثيره المستمر في الرياضة والترفيه والثقافة العالمية، يجعل هذا التكريم ذا أهمية خاصة".

وخلال مسيرته الاحترافية، لعب بيكهام لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى لوس أنجلوس جالاكسي في الولايات المتحدة، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2013.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح شريكاً مالكاً لنادي إنتر ميامي الأميركي، الذي نجح في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وتوّج بلقب الدوري الأميركي العام الماضي.

وكان بيكهام قد حصل على لقب فارس من الملك تشارلز الثالث العام الماضي، كما اتجه إلى مجال الإنتاج الإعلامي عبر تأسيس شركة "ستوديو 99" عام 2019.