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الرياضة

«اتحاد الكاراتيه» يُطلق خطة متكاملة لتطوير البطولات

«اتحاد الكاراتيه» يُطلق خطة متكاملة لتطوير البطولات
3 يونيو 2026 14:15

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد الكاراتيه مشاركة 1300 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية من داخل الدولة وخارجها في بطولات الموسم الحالي، في إطار جهوده الرامية إلى توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز الحضور التنافسي للعبة على مستوى الدولة.
وأطلق الاتحاد خطة متكاملة أعدتها اللجنة الفنية والمدير الفني للاتحاد، بالتعاون مع لجنة المسابقات، لتطوير البطولات بشكل سنوي، وزيادة أعداد المشاركين من مختلف الأندية الحكومية والخاصة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الفني للمنافسات ودعم مسيرة اللعبة.
وأكد إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المسابقات، أن الاتحاد يتطلع خلال الموسم المقبل إلى استقطاب شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، إلى جانب لاعبين ولاعبات من دول عربية وأوروبية من أصحاب التصنيف العالي للمشاركة في البطولات المختلفة، مع العمل على تسهيل مشاركتهم من خلال وضع الشروط الفنية والتنظيمية المناسبة.
وأضاف: الاتحاد نجح خلال الموسم الحالي في توسيع قاعدة انتشار رياضة الكاراتيه على مستوى الدولة، واستقطاب المزيد من اللاعبين واللاعبات للمشاركة في المنافسات، فضلاً عن تنظيم أول بطولة لفئة أصحاب الهمم، انطلاقاً من استراتيجيته التطويرية الهادفة إلى توفير المقومات التي تضمن تميّز الفعاليات التنافسية.
وأشار إلى أن الاتحاد يواصل تعاونه مع الأندية لتطوير منظومة العمل الفني والتنظيمي، والوصول باللعبة إلى أفضل المستويات، بما يسهم في تعزيز قوة المنتخبات الوطنية ورفع جاهزيتها للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الرياضية.

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