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الرياضة

البولندية خفالينسكا تواصل مسيرتها المذهلة في رولان جاروس

البولندية خفالينسكا تواصل مسيرتها المذهلة في رولان جاروس
3 يونيو 2026 15:52


باريس (رويترز)

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واصلت البولندية مايا خفالينسكا، المتأهلة من التصفيات، مسيرتها اللافتة في بطولة فرنسا المفتوحة ​للتنس اليوم الأربعاء، ببلوغها الدور قبل النهائي، عقب فوزها على الروسية آنا كالينسكايا بنتيجة 7-6 و6-3 على ملعب فيليب شاترييه، رغم الرياح ⁠القوية.
وأظهرت اللاعبة، البالغة من العمر 24 عاماً، صلابة ​كبيرة أمام منافستها، إذ أجبرتها مراراً على ارتكاب أخطاء ​عبر ‌إطالة التبادلات، لتصبح ثاني لاعبة قادمة ⁠من ​التصفيات في العصر الحديث تبلغ قبل نهائي رولان جاروس، والسادسة التي تحقق هذا الإنجاز في بطولة من الأربع الكبرى.
وتواجه خفالينسكا في الدور المقبل الفائزة من مواجهة ‌المصنَّفة الأولى عالميا أرينا سبالينكا والروسية ديانا شنايدر، سعياً ‌لبلوغ النهائي يوم السبت. وبعد تبادل مبكّر لكسر الإرسال، نجحت خفالينسكا في كسر إرسال منافستها مجدداً، وأنقذت نقطتي كسر لتتقدم ​4-1، قبل أن يتسلل التوتر إلى أدائها، ما سمح لكالينسكايا بفرض شوط فاصل. غير أن اللاعبة البولندية، التي لم تحقق سوى فوزين على الملاعب الرملية قبل هذه البطولة، استعادت توازنها في الوقت المناسب. ‌فبعد تبادل طويل من تسع ​ضربات عند نقطة حسم المجموعة، ارتكبت كالينسكايا خطأ بإرسال ضربة خلفية طويلة، لتمنح خفالينسكا المجموعة الأولى. وواصلت خفالينسكا تفوّقها في المجموعة الثانية، مستفيدة من سلسلة أخطاء ​سهلة من منافستها، ‌لتتقدم ⁠4-1.
ورغم استعادة ‌كالينسكايا كسر الإرسال وتقليص الفارق ‌إلى 5-3، حسمت البولندية المباراة في الشوط التالي، إثر خطأ جديد من الروسية. وقالت ⁠خفالينسكا، التي لم تخسر سوى مجموعة واحدة في ​طريقها إلى الدور قبل النهائي: «كل مباراة هنا تبدو بالنسبة لي وكأنها حلم، وأنا ممتنة جداً».
وأضافت: «أشعر بالتوتر والضغط من الداخل، لكنني أحاول التركيز على أسلوبي في اللعب، وسعيدة لأنني نجحت في ذلك. بصراحة، أسعى فقط للفوز ​بكل مباراة، ولا أشغل نفسي بالثقة أو ​مقارنة نفسي باللاعبات الكبيرات».

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