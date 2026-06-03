«دبي للسلة» يدشن نهائي الدوري الأدرياتيكي بمواجهة بارتيزان غداً

دبي (وام)

يتطلع فريق دبي لكرة السلة إلى كتابة فصل جديد في مسيرته الرياضية، عندما يستضيف غداً فريق بارتيزان بلجراد الصربي في افتتاح سلسلة الدور النهائي لدوري رابطة الأدرياتيك لكرة السلة لموسم 2026، على صالة "كوكاكولا أرينا" بدبي.

وتقام المباراة النهائية بنظام الأفضل في 5 مباريات، حيث يستضيف فريق دبي المواجهتين الأولى والثانية غداً ويوم 6 يونيو الجاري، فيما تقام المباراة الثالثة في بلجراد يوم 10 يونيو، والرابعة يوم 12 يونيو إذا لزم الأمر، على أن تعود السلسلة إلى دبي لإقامة المباراة الخامسة الحاسمة يوم 16 يونيو في حال تعادل الفريقين.

ويخوض فريق دبي أول نهائي في تاريخه بالبطولة، بعدما نجح في بلوغ هذا الدور للمرة الأولى في موسمه الثاني، علماً بأنه وصل إلى الدور نصف النهائي في مشاركته الأولى.

وتحمل النسخة الحالية الرقم 25 في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 2002، فيما يتصدر بارتيزان بلجراد قائمة الأندية الأكثر تتويجاً باللقب برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في الموسم الماضي، متقدماً على غريمه الصربي ريد ستار صاحب 7 ألقاب.

وأكد السلوفيني ألكسندر سيكوليتش، مدرب فريق دبي لكرة السلة، جاهزية فريقه لخوض المباراة الأولى، مشيراً إلى أن خوض النهائي على أرضه وبين جماهيره يمنح اللاعبين حافزاً إضافياً.

وقال: "الجميع متحمس للغاية لوصولنا إلى النهائي، والأهم أننا سنبدأ هذه المواجهة على ملعبنا في دبي وأمام جماهيرنا".

وأضاف: "سنواجه فريقاً قوياً قدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة سواء في الدوري الأوروبي أو دوري رابطة الأدرياتيك، وأثبت جدارته بالتأهل إلى النهائي بعد تجاوزه ريد ستار في نصف النهائي".

وأشار إلى أن فريقه يمتلك العديد من الحلول الهجومية، مؤكداً أهمية استثمارها بالشكل الأمثل إلى جانب الظهور الدفاعي القوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى.

وأكد دواين بايكون، لاعب فريق دبي لكرة السلة، أن خوض المباراة الافتتاحية للنهائي على أرض الفريق يمثل دافعاً كبيراً للاعبين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، وقال إن بلوغ النهائي يعد إنجازاً مهماً للنادي ومدينة دبي، مشيراً إلى أن الفريق يدخل المواجهة بثقة كبيرة بعد المستويات القوية التي قدمها خلال مشواره في البطولة.

وأضاف: "نعرف منافسنا جيداً وندرك نقاط قوته، لكننا نمتلك أيضاً مجموعة مميزة من اللاعبين وخيارات متعددة، وسيكون الالتزام الدفاعي والحد من خطورة لاعبيه الأساسيين مفتاح النجاح بالنسبة لنا".

وأشاد بايكون بالدعم الجماهيري المنتظر، معتبراً أن جماهير دبي تمثل "اللاعب السادس" للفريق، لما تمنحه من طاقة إضافية داخل الملعب، مؤكداً تطلع اللاعبين إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية في السلسلة النهائية.