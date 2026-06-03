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الرياضة

«الشطرنج» يشارك في «أولمبياد سمرقند» و«خليجية الناشئين» وبطولة العرب

«الشطرنج» يشارك في «أولمبياد سمرقند» و«خليجية الناشئين» وبطولة العرب
3 يونيو 2026 19:59

دبي (وام)
اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشطرنج المشاركة في بطولة العرب بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 28 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين، وأولمبياد الشطرنج بمدينة سمرقند في أوزبكستان، من 15 إلى 27 سبتمبر 2026، وبطولة الخليج للناشئين بإمارة عجمان من 3 إلى 10 يوليو المقبل.
جاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس الاتحاد والمفوض حالياً برئاسة مجلس الإدارة، وحضور ناصر عبدالله بن عامر، الأمين العام بالإنابة، وأعضاء المجلس الدكتور سلطان علي الطاهر، وسعود علي خلفان الكتبي، ومشعل موسى آل بركت، وخلود الزرعوني، إلى جانب مهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي، ومحمد عبدالله، المدير الفني.
وبحث الاجتماع التعاقد مع مدرب جديد للمنتخب، وتم تكليف الدكتور سلطان علي الطاهر، رئيس الجهاز الفني، بمتابعة هذا الملف، واختيار المدرب المناسب وفقاً لاحتياجات المرحلة المقبلة، كما تمت الإشادة باستمرار النشاط المحلي للاتحاد، وإقامة البطولات والدورات التأهيلية للكوادر الفنية والتحكيمية، استعدادا لاستضافة أولمبياد الشطرنج 2028.
وقال الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي إن مجلس الإدارة يعمل وفق خطة متكاملة لتطوير منظومة الشطرنج على المستويات الفنية والإدارية والتنظيمية، مضيفا أن اعتماد المشاركات الخارجية يأتي ضمن إستراتيجية الاتحاد لتوفير أفضل فرص الاحتكاك للاعبين واللاعبات، وإعدادهم للاستحقاقات القارية والدولية.
وأكد أن استضافة الإمارات لأولمبياد الشطرنج 2028 محطة تاريخية مهمة، وتتطلب جهداً متواصلاً على جميع المستويات الفنية والتنظيمية والإدارية، مضيفاً أن الاتحاد يواصل العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لدعم نجاح خططه المستقبلية.

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