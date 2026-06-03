إديرسون وهويلوند ومانشستر يونايتد.. مثلث الاتجاه المعاكس!

لندن(د ب أ)

أكد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن راسموس هويلوند أكمل انتقاله بشكل دائم إلى نابولي وذلك بعد فترة قصيرة من توصله إلى اتفاق للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي إديرسون من نادي أتالانتا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن المهاجم الدنماركي البالغ من العمر 23 عاماً كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من أتالانتا في عام 2023 مقابل 64 مليون جنيه إسترليني كقيمة أساسية، إضافة إلى 8 ملايين جنيه إسترليني كحوافز ومكافآت محتملة، لينضم إلى النادي الذي شجعه منذ طفولته.

ولكن هويلوند سجل 14 هدفاً في 62 مباراة بالدوري الممتاز، وقضى الموسم الماضي في الدوري الإيطالي معاراً لنابولي، في صفقة تضمنت بنداً يلزم النادي الإيطالي بشرائه نهائياً حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقام نابولي، الذي كان يقوده المدرب أنطونيو كونتي حتى نهاية مايو الماضي، بتفعيل بند الشراء البالغ 44 مليون يورو، بعد إنهائه الموسم في مركز الوصافة، ما يعني أن مانشستر يونايتد استعاد إجمالاً نحو 50 مليون يورو عند احتساب تفاصيل الاتفاق المبرم الموسم الماضي.

وذكر نادي مانشستر يونايتد في بيان:«انضم راسموس هويلوند بشكل دائم إلى نابولي. كل من في النادي يتمنون الأفضل لراسموس في مستقبله».

وفي الوقت الذي يغادر فيه أحد اللاعبين ملعب أولد ترافورد متوجهاً إلى الدوري الإيطالي، يستعد لاعب آخر للسير في الاتجاه المعاكس.

ويعمل مانشستر يونايتد على إتمام صفقة التعاقد مع إديرسون لاعب أتالانتا، في إطار سعيه لتعزيز خط الوسط قبل العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكان قائد منتخب البرازيل كاسيميرو خاض آخر مباراة له مع النادي، فيما تفيد تقارير بأن يونايتد توصل إلى اتفاق لضم مواطنه إديرسون مقابل 5. 40 مليون يورو، إضافة إلى 5. 4 مليون يورو كحوافز محتملة.

ومن المتوقع أن يوقع إديرسون «26 عاماً»، عقداً يمتد حتى عام 2030 مع خيار التمديد لعام إضافي، على أن تستكمل الصفقة مطلع يوليو المقبل.

وقد يصبح إديرسون أول صفقة في عهد المدرب مايكل كاريك، الذي حصل على عقد لمدة عامين بعدما ترك انطباعاً جيداً خلال فترة توليه المهمة الفنية بشكل مؤقت.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الثالث وعاد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أن قضى عاماً دون اللعب في البطولات الأوروبية.