الأربعاء 3 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قلق الإسبان يستمر قبل المونديال والسر عند يامال

قلق الإسبان يستمر قبل المونديال والسر عند يامال
3 يونيو 2026 20:19

مدريد(أ ب)
يتوقع لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم، جاهزية النجم الشاب لامين يامال للمشاركة في مباراة الفريق الافتتاحية بنهائيات كأس العالم 2026.
وصرح دي لا فوينتي، اليوم الأربعاء بأن يامال لن يشارك في المباراة الودية التي تقام غداً الخميس ضد العراق في لا كورونيا، لكن جميع المؤشرات تدل على أنه سيكون جاهزاً لمواجهة الرأس الأخضر في المباراة الافتتاحية للفريق في أتلانتا يوم 15 يونيو الجاري.
وقال دي لا فوينتي: «إذا لم يطرأ أي تغيير، فقد يكون جاهزاً للعب أمام الرأس الأخضر. هذا لا يعني بالضرورة مشاركته، سنرى. ربما يشارك لبضع دقائق، أو ربما يكتفي بالتدريب لتحسين حالته قبل المباراة الثانية. سنقوم بتقييم الوضع».
وأصيب يامال في أوتار الركبة اليسرى أثناء تسجيله ركلة جزاء لبرشلونة في مباراة بالدوري الإسباني يوم 22 أبريل الماضي، وصرح هذا الأسبوع بأنه يخشى الغياب عن كأس العالم، داعياً الله أن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة في البطولة التي تنطلق في 11 يونيو الجاري بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويحمل يامال «18 عاماً»، آمال المنتخب الإسباني في الفوز بلقبه الثاني في كأس العالم، بعد نسخة عام 2010 في جنوب أفريقيا.
وأعلن دي لا فوينتي أن اللاعبين المصابين الآخرين في المنتخب الإسباني، نيكو ويليامز وفيكتور مونيوز، لن يشاركا أيضاً في لقاء العراق الودي، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وستكون المباراة الودية الأخيرة لإسبانيا ضد بيرو في المكسيك يوم الاثنين المقبل، ولم يكشف دي لا فوينتي عن اللاعبين المتوقع مشاركتهم في تلك المباراة.
وبعد افتتاح مباريات المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر، ستلعب إسبانيا مع منتخب السعودية يوم 21 يونيو الجاري في أتلانتا، ثم أوروجواي بعدها بخمسة أيام في جوادالاخارا.
ولم يسبق لمنتخب إسبانيا أن تجاوز دور الـ16 في كأس العالم منذ فوزه بلقبها الوحيد قبل 16 عاماً.
وتابع دي لا فوينتي: «نحن جميعاً متحمسون لبدء البطولة ونسعى لتحقيق نتائج جيدة فيها».

أخبار ذات صلة
أميركا تكرم بيكهام بنجمة «ممشى المشاهير» في هوليوود
ديزيريه اختار فرنسا وجيلا يمثّل كوت ديفوار.. «ودية نانت» تختبر عائلة دوي
لامين يامال
كأس العالم 2026
برشلونة
آخر الأخبار
«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية
الرياضة
«ألعاب القوى» يشارك في 3 بطولات عالمية
اليوم 22:15
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة
اليوم 21:51
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
اليوم 21:24
كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس
الرياضة
كريستال بالاس يحرض ساج لمغادرة لانس
اليوم 21:20
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة
علوم الدار
عبدالله بن زايد يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة
اليوم 21:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©