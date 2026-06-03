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الرياضة

«أبوظبي للرياضات الإلكترونية» و«أسباير» يعزّزان التعاون باتفاقية مشتركة

«أبوظبي للرياضات الإلكترونية» و«أسباير» يعزّزان التعاون باتفاقية مشتركة
4 يونيو 2026 01:33

أبوظبي (وام)

أعلنت أبوظبي للرياضات والألعاب الإلكترونية توقيع اتفاقية تعاون مع «أسباير»، بهدف دعم تطوير الألعاب المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والإبداع والابتكار في قطاع الترفيه التفاعلي.
وقّع الاتفاقية، سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة «أسباير». وتهدف الاتفاقية إلى مواءمة منظومة تطوير الألعاب في أبوظبي مع أحدث القدرات البحثية والتقنية المتقدمة، من خلال تطوير مشاريع مبتكرة، وتوسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي في تصميم وتطوير الألعاب الرقمية.

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أسباير
دائرة الثقافة والسياحة
الذكاء الاصطناعي
الألعاب الإلكترونية
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