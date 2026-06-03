فرسان الإمارات إلى «دولية دوفيل» لقفز الحواجز

دوفيل (الاتحاد)



تنطلق اليوم منافسات بطولة دوفيل الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، والتي تستضيفها المدينة الفرنسية من 4 إلى 7 يونيو الجاري، باعتبارها إحدى أبرز محطات الدوري الأوروبي التي تقام بمشاركة 12 فريقاً يمثلون كلاً من فرنسا البلد المضيف، البرتقال، إسبانيا، بلجيكا، إيرلندا، بريطانيا، المكسيك، أندورا، لوكسمبورج، موناكو وسويسرا، بالإضافة إلى منتخب الإمارات، الذي يخوض سلسلة من البطولات الأوروبية ضمن خطة إعداده للمشاركة في بطولة العالم 2026.

وتأتي مشاركة فرسان منتخب الإمارات لقفز الحواجز ضمن رؤى وتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، ويسجل شعارها حضوراً بارزاً ضمن الرعاة المساندين والداعمين لفعاليات البطولة، واستيفاءً لمتطلبات تمهيد الطريق أمام مشاركة منتخب الإمارات، وجعلها ممكنة في هذا التجمع الأوروبي الكبير، ويحاكي نظم برنامجه دوري المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية بشقيها الشرق أوسطي (غرب آسيا) وشمال أفريقيا، ولفرسان الإمارات لقفز الحواجز مشاركات مهمة فيه أيضاً.



محطة مهمة

تشكّل البطولة محطة مهمة في سباق التأهل والمنافسة على المراكز المتقدمة على مستوى الدوري الأوروبي، الذي يحظى بمنافسات قوية بين منتخباته الوطنية، وتشكّل فرصة مثالية لاختبار جاهزية الفرسان والخيول في أجواء تنافسية عالية المستوى، على ميادين رملية بالمدينة الفرنسية التي تتميّز بمكانتها التاريخية في رياضة الفروسية، وسط حضور جماهيري وإعلامي كبير، مما يضفي أهمية خاصة على أجندة بطولات الموسم الدولي لقفز الحواجز.



تشكيل المنتخب

يمثل منتخب الإمارات كل من الفرسان عبد الله حميد المهيري، عبد الله محمد المري، عمر عبد العزيز المرزوقي، سالم أحمد السويدي والفارس حميد عبد الله المهيري، ويشارك الفريق في منافسة الفرق من جولتين على حواجز الـ1.50 متر، وفي منافسة الجائزة الكبرى التي تختتم بها البطولة أمسية الأحد المقبل على حواجز الـ1.55 متر.